Dos adolescentes de 17 y 18 años son intensamente buscadas en Neuquén

Una tiene domicilio en el oeste de la capital neuquina y la otra en San Patricio del Chañar.

Emitieron una Alerta Nati por la desaparición de la menor de 17 años. Una es de la localidad de San Patricio del Chañar y la otra adolescente de la capital provincial . Radicaron las denuncias en las últimas horas para dar con el paradero de ambas.

La Policía de la Provincia de Neuquén informó sobre una Alerta Nati para dar con Maia Jazmín Medina de 17 años . Siempre según la denuncia, la joven tiene una contextura física robusta, tiene una altura de 1,70 metro, es de tez blanca, ojos oscuros, cabellos también oscuros con flequillo.

Al momento de ausentarse vestía jeans del tipo Oxford claro, con un top a rayas blancas y negras, y zapatillas blancas.

Se solicita a la comunidad que ante cualquier información comunicarse con la Unidad Fiscal de Homicidios o bien con la Comisaría 13° al teléfono (299)4855236.

image

Desde el Departamento Centro de Operaciones Policiales informaron que la otra adolescente es la de la capital neuquina y tiene 18 años. Se trata de Morena Haydeé Jazmín Brezina quien fue vista por última vez el martes 3 de marzo.

De acuerdo a la denuncia radicada en la unidad policial, la adolescente es de contextura física delgada, de una altura de 1,52, cabellos cortos color rojo, y ojos marrones claros. La última vez que se la vio vestía pulóver de color azul, con una remera blanca, un pantalón corto de jean gris, y zapatillas negras.

Ante cualquier información comunicarse con la Unidad Fiscal de Homicidios o bien en la Comisaría 18° al 299-4460891.

image

A qué se debe la Alerta Nati

En Neuquén, tras la desaparición de Natalia Ciccioli, el 16 de enero de 1994, se creó Alerta NATI, una ley que demoró varios años en promulgarse. La niña tenía 12 años y salió de su casa para pasear por el centro de la ciudad de San Martín de los Andes y nunca más se supo nada de ella.

Por esos años, para radicar una denuncia de desaparición de persona había que aguardar 48 horas, pero el caso de Nati impactó tanto en la comunidad cordillerana que se organizaron en grupos para buscarla. Ante ese fenómeno social, la Policía se vio obligada a moverse.

Se trata de una norma que legisla sobre los procedimientos a seguir ante la desaparición de niñas, niños y adolescentes de menos de 18 años. La ley 2705 fue promulgada el 30 de junio del 2010.