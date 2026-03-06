Vecinos de Neuquén se organizan para erradicar a los trapitos de los semáforos

Presentaron un proyecto que se suma al tratamiento en comisiones de lo concejales en la revisión del código contravencional para sacar a los limpiavidrios de las calles.

Vecinos del barrio Belgrano presentaron ante el Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza para regular el trabajo de los limpiavidrios en las esquinas de la ciudad. Pretenden que se prohíba la actividad para erradicar la presencia de los también conocidos como “ trapitos” .

Roxana Rodríguez, vecina del barrio Belgrano, junto con otros vecinos, presentó la iniciativa a mediados de febrero de este año tras observar la dinámica de los jóvenes en la zona de la Avenida Mosconi (ex ruta 22) y calle Linares, en el bajo de la ciudad.

Rodríguez dijo que la idea era "poder hacer algo con los chicos que están trabajando en los semáforos. Queremos hacer la diferencia o marcar una distinción, no solamente queremos que esto sea una ordenanza que elimine o prohíba la actividad , sino que también pueda de alguna manera regular, controlar y contener a los chicos o las personas que están trabajando en los semáforos limpiando los coches" .

La vecina detalló en declaraciones radiales que aspiran con el proyecto de ordenanza que "el Ejecutivo Municipal pueda facultar un programa de capacitación o asistencia social que sirva también como una asistencia laboral".

p04-f01-trapitos-neuquen.jpg

Qué proponen

Señaló que contaron con un asesoramiento de un letrado para poder plasmar la propuesta de los vecinos. "Lo que proponemos es articular desde las facultades que pueda tener el Ejecutivo Municipal un programa a desarrollar de capacitación y asistencia".

Dijo que, si bien hay programas de asistencia municipal, indicó que desde "Desarrollo humano podrían acompañar y guiar a estas personas, a estos jóvenes, aunque he visto mujeres también, no solamente chicos, incluso he visto personas más grandes, de todo tipo. Y muchas veces, con problemas de consumo".

Además, la vecina indicó que llegaron a la conclusión de que, "como en la ciudad de Cipolletti ya hay una ordenanza vigente que los ha erradicado de alguna manera, han migrado hacia la zona de Neuquén. Nosotros especulamos que vienen desde ahí".

Rodríguez sostuvo que el proyecto ya fue presentado en el Concejo Deliberante, está sellado y le fue otorgado un número con el que hacen el seguimiento.

Concejales revisan el código contravencional

Los concejales de la ciudad de Neuquén avanzan en el tratamiento en comisiones de una revisión del código contravencional de la ciudad con el objetivo de desalentar y erradicar la presencia de limpiavidrios en las esquinas. Según explicaron, cada vez se nota una mayor presencia de estas personas, que han generado situaciones negativas en el tránsito y la convivencia en el centro de la capital.

La concejal del Movimiento Popular Neuquino, Victoria Fernández, explicó que se trata de una iniciativa que apunta a revisar, modificar y actualizar las normativas contravencionales para mejorar la convivencia en la ciudad. Entre otros puntos, concejales, el Juzgado de Faltas y el Poder Ejecutivo municipal analizan estrategias para erradicar la acción de los limpiavidrios, también conocidos como trapitos.

victoria fernandez concejal mpn

“Nosotros tenemos contemplado dentro de de nuestra normativa a los lavacoches, que se abordó en su momento como una falta ambiental“, dijo la concejal en una entrevista radial. Y agregó que, en este caso, quieren abordar las situaciones por las complicaciones que ocasionan en el tránsito.

La edil explicó que buscan “desalentar y que realmente se pueda controlar y tratar de erradicar esta conducta que claramente no está bien, no está bien que estén en todas las esquinas“. Por eso, el objetivo es trabajar de forma unificada con la Policía del Neuquén para desarrollar controles y operativos, y así evitar que se generen situaciones complejas con los limpiavidrios.