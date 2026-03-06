Una argentina vive la guerra en Israel: el crudo relato después de estar cinco días encerrada

La joven mostró a través de las redes sociales lo que encontró al salir de nuevo a la calle, y cómo vive hoy en Tel Aviv en medio del temor.

La vida cotidiana en la ciudad se organiza en función de la cercanía de un búnker ante posibles alertas de seguridad.

Después de casi una semana sin salir de su casa, una joven argentina que vive en Tel Aviv decidió romper el encierro. Durante esos días, en los que se viven intensos ataques de Estados Unidos, su rutina quedó reducida a moverse dentro del departamento, entre el búnker del edificio y los ambientes de la vivienda, siempre pendiente de las sirenas.

El desgaste emocional terminó empujándola a tomar una decisión simple pero difícil en ese contexto: salir a la calle, aunque fuera por un rato. La historia se volvió viral en redes sociales porque refleja una realidad que atraviesan miles de personas en Israel.

En medio de la tensión militar en Medio Oriente, la vida cotidiana continúa bajo estrictos protocolos de seguridad. Argentinos que residen en el país conviven con alertas, refugios y procedimientos de emergencia que forman parte de la rutina diaria.

El peso del encierro y la necesidad de salir

Sasha Margot es una influencer argentina que vive en Tel Aviv junto a su hija pequeña. Su experiencia muestra cómo se reorganiza la vida diaria cuando el riesgo de ataques forma parte del escenario habitual. Salir a tomar un café o caminar por la ciudad implica planificar cada movimiento según la cercanía de un refugio.

La joven contó que durante varios días permaneció dentro de su vivienda sin salir. La dinámica era simple y repetitiva: permanecer cerca del refugio y limitar cualquier desplazamiento que implicara alejarse de un lugar seguro.

Ese encierro terminó generando un desgaste emocional difícil de sostener. La rutina dentro de la casa se reducía a moverse entre distintos ambientes del departamento, alternando entre el búnker del edificio, la cocina y el living. Las noticias, las alertas y la incertidumbre completaban el cuadro.

Frente a esa situación, decidió salir a la calle junto a su hija Libi. La intención no era realizar una actividad especial, sino simplemente despejarse y recuperar algo de normalidad después de varios días de encierro.

La decisión refleja una tensión que muchos residentes enfrentan en Israel: la necesidad de continuar con la vida cotidiana sin ignorar los riesgos del contexto. Mantener cierta rutina se convierte en una forma de preservar el equilibrio emocional.

Cafés llenos en medio de la tensión

El destino elegido fue Piano, un centro comercial a cielo abierto en Tel Aviv que reúne bares, restaurantes y heladerías. Al llegar al lugar, la argentina se encontró con una escena que la sorprendió.

Las mesas de los cafés estaban ocupadas, familias paseaban por el lugar y muchos chicos se acercaban a las heladerías. El movimiento era intenso, algo que contrastaba con la sensación de alerta permanente que domina el país. La escena muestra la capacidad de adaptación de la sociedad israelí frente a los períodos de conflicto. En la ciudad, la actividad cotidiana continúa incluso en momentos de tensión.

Sin embargo, esa aparente normalidad convive con una vigilancia constante. Las personas que salen a la calle conocen las instrucciones que deben seguir si suenan las sirenas de alerta. Cada desplazamiento implica tener claro qué hacer y hacia dónde dirigirse.

Incluso cuando se conduce un vehículo, la prioridad consiste en saber dónde se encuentra el refugio más cercano y cuánto tiempo se necesita para llegar hasta allí. La vida urbana sigue en movimiento, pero siempre bajo reglas de seguridad estrictas.

La importancia de los refugios en la vida diaria

La elección del lugar para pasar la tarde no fue casual. En el contexto actual, la proximidad de refugios antiaéreos se convirtió en un factor central para cualquier salida.

Según explicó la joven, el complejo donde se encontraba cuenta con infraestructura preparada para responder ante una emergencia en pocos segundos. Los refugios están distribuidos en distintos sectores y permiten que las personas puedan resguardarse rápidamente.

El sistema de alertas establece que, una vez activadas las sirenas, las personas disponen de aproximadamente un minuto y medio para llegar a un búnker. Ese margen de tiempo condiciona muchas decisiones cotidianas, desde elegir un café hasta decidir qué barrio visitar. Después de recorrer el centro comercial, la argentina decidió acercarse a la zona costera de la ciudad. Desde allí se puede ver el mar Mediterráneo, uno de los puntos más característicos de Tel Aviv.

Sentada en una mesa de café frente al mar, abrió su computadora para adelantar trabajo y aprovechar el momento de tranquilidad. La escena resume la realidad que viven muchos residentes: momentos de normalidad que conviven con la conciencia permanente de que una alerta puede sonar en cualquier instante.