Cuál es la yerba más consumida en Argentina: el ranking de las 10 marcas líderes

Durante el año pasado, el sector comercializó cerca de 267 millones de kilos de yerba. Con el aumento de opciones, cuáles son las marcas que más se consumen.

La yerba mate es uno de los productos más consumidos en Argentina , ya que es esencial para la bebida tradicional. El mate es sin duda el compañeros de distintos momentos del día, por eso es la infusión más consumida en el país. Durante el año pasado, el sector yerbatero comercializó 267 millones de kilos. Y se conoció la marca que fue más vendida.

Este mercado está dominado por un puñado de grandes empresas que concentran una parte significativa del volumen comercializado, mientras que numerosos productores más pequeños luchan por mantener su participación, especialmente tras la desregulación gradual del sector.

En este escenario altamente competitivo, se conoció el ranking de cuáles fueron las empresas y cooperativas yerbateras que más vendieron durante el 2025, y hubo novedades respecto a las marcas y empresas que lograron los primeros puestos.

De esta forma, se conoció a través del ranking anual elaborado por Plan B Misiones, en base a datos de la industria y del propio INYM, y el resultado sobre la yerba que más consumen los argentinos sorprendió a muchos.

La yerba mate "Playadito" se convirtió en la líder indiscutible del mercado. Producida por la Cooperativa Agrícola de Colonia Liebig, alcanzó los 56,7 millones de kilos vendidos convirtiendo este dato en un récord histórico para una marca en el mercado argentino.

A raíz de este dato, Playadito le quitó la primera posición a la firma -también correntina- Las Marías, que maneja marcas icónicas como Taragüí, Unión y Mañanita.

En segundo lugar se ubicó Taragüí, elaborada por la empresa Las Marías, con 49,05 millones de kilos comercializados. Entre ambas compañías explican una porción muy importante del consumo nacional, aunque también se suman otras yerbas de la marca como La Merced o Unión.

El ranking: cuáles son las yerbas más consumidas

El tercer lugar de la lista fue para CBSé, una firma cordobesa que se destaca por sus mezclas saborizadas y compuestas con hierbas. La empresa logró mantener una fuerte presencia en el mercado gracias a su estrategia de diferenciación con 24,5 millones de kilos a la venta.

En el cuarto puesto aparece Amanda, elaborada por La Cachuera, mientras que el quinto lugar fue para Verdeflor, conocida por sus variedades con hierbas serranas.

La quinta posición fue para la otra cordobesa Cordeiro, detrás de la marca Verdeflor. Al igual que CBSé, esta empresa se afianzó en el mercado de las yerbas saborizadas, como las de manzanilla, hierbas serranas, boldo o menta entre otras.

La sexta posición fue para Rosamonte, que consolidó su recuperación comercial tras años de menor protagonismo. Con una identidad asociada a yerbas de sabor intenso y un público tradicional, la empresa logró sostener participación en un contexto desafiante, apoyándose en una red de distribución amplia y en la fortaleza de marca construida durante décadas.

La séptima posición fue para Yerbatera Misiones S.R.L, con 10,9 millones de kilos vendidos en el mercado interno. Su titular es el exgobernador de Misiones y presidente por 48 horas Ramón Puerta, y posee su industria en Apóstoles. Actualmente se la alquila a Molinos Río de la Plata, que elabora allí Nobleza Gaucha y Cruz de Malta.

En el octavo puesto se ubicó Cooperativa Montecarlo, conocida comercialmente por su marca Aguantadora. El desempeño refleja la vigencia del modelo cooperativo dentro del negocio yerbatero, a pesar de las condiciones adversas para las cooperativas luego de la desregulación del sector.

La novena posición con 8,9 millones de kilos fue para Llorente y Cía, empresa elaboradora de La Tranquera, una tradicional marca de yerba a nivel nacional.

El top ten lo completa Piporé, que logró reingresar con fuerza al lote de las diez primeras. La marca, con tradición exportadora y base productiva en Misiones, viene trabajando en reposicionamiento comercial y ampliación de canales, lo que le permitió mejorar su performance en volumen.