Bronca y gritos: vecinos entraron por la fuerza al edificio que sufrió un derrumbe

En la madrugada del martes se registró un derrumbe en el barrio porteño de Parque Patricios , luego de que el techo de un estacionamiento se desplomara sobre un complejo de viviendas. Alrededor de 300 vecinos tuvieron que ser evacuados .

Según precisaron, el accidente ocurrió cuando cedió un patio interno que da al subsuelo del predio , donde funciona un estacionamiento con capacidad para 65 vehículos. Afortunadamente no se registraron heridos y el complejo permanece clausurado.

Este viernes al mediodía, los vecinos que aún se encuentran evacuados decidieron ingresar por la fuerza al lugar. Entre gritos y enojo , ingresaron al predio, a pesar de la presencia policial en el lugar.

Nadia, una de las damnificadas explicó que "desde el martes que colapsó el lugar estamos todos evacuados, no tenemos novedades concretas sobre qué va a pasar, es desesperante esta situación. No podemos seguir evacuados eternamente. No sabemos qué va a pasar con nosotros y nuestra familia".

ssstwitter.com_1772818952720

"Hoy nos iban a notificar pero llegamos y había retroexcavadoras trabajando, es algo que no nos habían avisado. Es todo muy angustiante, esto es tremendo. Estamos esperando respuesta de la fiscal pero no sabemos nada", agregó.

Y señaló que se había solicitado a la justicia poder ingresar a sus casas para poder frenar los trabajos de la retroexcavadora, que afirman podría eliminar pruebas que pueden ser importantes para la investigación. "Por el momento pudimos pararla, pero llamaron a la policía y fuerzas de seguridad".

Embed MÁXIMA TENSIÓN EN EL EDIFICIO DEL DERRUMBE



Los propietarios de los departamentos en Parque Patricios ingresaron al edificio y se enfrentaron con la Policía.



Piden frenar las topadoras: denuncian que podrían estar tapando pruebas y reclaman la presencia del fiscal.… pic.twitter.com/4iDIj4hbdg — El Economista (@ElEconomista_) March 6, 2026

Afirman que la Fiscalía autorizó la remoción de escombros

Luego del ingreso y atravesado los primeros minutos de forcejeos y enfrentamientos una mujer aseguró a la prensa que "acabo de hablar con Marcelo Di Mario, portavoz de la Ciudad con todo lo que está pasando, y me acaba de aclarar que la Fiscalía sí autorizó la remoción de los escombros. Que hubo un tema de comunicación cuando llamaron por primera vez. Sí lo autorizaron. Estaba presente la gente de la constructora".

Los propietarios tiene la intención de entrar a sus casas para ir a buscar cosas de primera necesidad que dejaron en sus casas al momento la evacuación. En uno de los momentos de máxima tensión, unos de los efectivos intentó aprehender a un hombre que saltó el vallado, pero fue resguardado por los vecinos que finalmente impidieron su detención.

Embed Tensión: los propietarios de los edificios en Parque Patricios ingresaron al edificio



#C5N en vivo: https://t.co/9fxDe5JViU pic.twitter.com/t7wqooxzUV — C5N (@C5N) March 6, 2026

Postergan las cuotas hipotecarias de los vecinos afectados por el derrumbe

A tres días del derrumbe del estacionamiento subterráneo dentro del complejo de edificios, el Banco de la Ciudad anunció que postergará por 90 días el pago de las cuotas de los créditos hipotecarios para los damnificados.

La medida alcanza a los propietarios de la zona 2 del complejo ubicado en la calle Mafalda al 900, quienes desde el martes no pueden regresar a sus departamentos por potencial riesgo estructural.

De esta manera, durante marzo, abril y mayo, no se debitará el importe correspondiente a las cuotas de dichos períodos, las cuáles se diferirán a los tres meses posteriores al final del plazo original acordado.

La entidad financiera informó que se comunicará con los titulares de los préstamos de las unidades afectadas a partir de este viernes para acercarles la propuesta de espera y diferimiento del pago, la cual, según precisó, se implementará sin necesidad de trámite adicional por parte del cliente.