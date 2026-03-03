Ocurrió en un complejo de viviendas en Parque Patricios. Qué se sabe del accidente.

Por el derrumbe se aplastaron 65 vehículos que estaban en el estacionamiento de abajo.

Este martes por la madrugada se registró un importante derrumbe en el barrio porteño de Parque Patricios , luego de que el techo de un estacionamiento se desplomara sobre un complejo de viviendas.

Hay alrededor de 300 vecinos perjudicados por el hecho que fueron evacuados. Por el momento, no se reportaron heridos y Bomberos de la Ciudad trabajan junto a Defensa Civil en la zona.

El incidente ocurrió alrededor de las 4.30 de la madrugada, cuando cedió un patio interno que da al subsuelo del predio , donde funciona un estacionamiento con capacidad para 65 vehículos. La situación generó alarma inmediata entre los residentes.

Según precisaron las autoridades, en el lugar también está presente el Grupo Especial de Rescate (GER) y efectivos de la Comisaría Vecinal 4 D de la Policía de la Ciudad. Interviene la dotación 201 de la estación Parque Patricios, el grupo especial de rescate, la unidad médica de Bomberos, el puesto de comando y la división K9 de búsqueda en estructuras colapsadas.

Se derrumbó el estacionamiento de un edificio y hay 300 vecinos evacuados

El operativo incluyó la evacuación preventiva de los residentes, el corte de los suministros de electricidad y agua y el relevamiento de los vecinos.

"No hubo ningún muerto y no hubo heridos porque fue a las 4 de la mañana; si esto hubiera pasado a las 8, habría muertos, gente aplastada", expresó Federico, vecino del complejo afectado, en diálogo con TN.

A su vez, Federico indicó que estas viviendas son parte del plan PRO.CRE.AR y advirtió: "Lo que colapsó es todo el terreno por vicio de obra de la empresa constructora y del programa que no chequeó lo que tenía que chequear. Colapsó todo el patio interno sobre los estacionamientos. Por ahora es eso, no los edificios".

Por razones que son tarea de investigación, el terreno se derrumbó sobre el estacionamiento que está debajo dejando 65 vehículos aplastados.

derrumbe parque patricios (1)

El posible motivo que llevó al derrumbe del edificio

En declaraciones a Argentina 12 el jefe del operativo de Bomberos, Carlos Giusti, explicó que el derrumbe se produjo "en el parquizado del estacionamiento del edificio". Según detalló, "todo el subsuelo está destinado a cocheras, pero solamente la parte del parquizado, de aproximadamente 30 por 40 metros, cedió".

La Guardia de Auxilio también fue convocada para evaluar las condiciones estructurales del edificio y determinar su estado general. En paralelo, se procedió a cortar la energía de los vehículos que habían quedado con las alarmas activadas tras el derrumbe.

Según afirmó Giusti, en el lugar "había obras de mantenimiento por filtraciones" aunque aclaró que "eso tendrá que ser evaluarlo por personal idóneo".

derrumbe parque patricios 2

El operativo continúa en el complejo de viviendas y, según indicó otro vecino a TN, vienen reclamando hace tiempo a la constructora que se encontraba realizando tareas en el complejo por las filtraciones. "No se controló las obras, estuvimos reclamando y creemos que el colapso fue producto de las refacciones que estuvieron haciendo", sostuvo.

Otra mujer que vive en el edificio agregó que el derrumbe fue una combinación de factores mal gestionados por parte de la empresa constructora, dado que el estacionamiento no tenía desagüe y, por ende, entre las lluvias y la tierra, el patio se hundió hacia abajo. La losa que colapsó tiene una extensión de 50 x 70 metros.