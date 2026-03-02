Los empleados del sector de Comercio recibirán un nuevo aumento como parte del ultimo acuerdo salarial sellado por el gremio. Cómo queda cada categoría en marzo 2026 .

Aumento de sueldo para los empleados de Comercio: cuánto cobran en marzo de 2026

Los empleados de comercio cobrarán en marzo de 2026 el último aumento salarial del acuerdo de paritarias sellado a fines de 2025 , que impactará en los salarios de todas las categorías, desde maestranza y cajeros hasta auxiliares, vendedores y administrativos. El incremento no será un porcentaje, sino que se tratará de dos sumas fijas no remunerativas.

A finales del año pasado, la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) y las principales cámaras empresarias (CAC, CAME y UDECA) acordaron otorgar un bono extra de $60.000 entre diciembre y marzo de 2026. Además, firmaron extender hasta el tercer mes del año inclusive la suma fija no remunerativa de $40.000 , que había sido pactada en junio de 2025 y se iba a pagar hasta enero.

De esta manera, como ya había sucedido en enero y febrero pasado, todos los empleados de comercio recibirán en marzo un incremento de $100.000 en concepto de ambos bonos. En abril , este monto se incorporará al salario básico en su valor nominal. Mientras tanto, estas sumas se deben tener en cuenta para calcular el presentismo, vacaciones, aguinaldo o indemnizaciones.

inflacion ipc precios supermercados Los empleados de comercio cobrarán en marzo dos bonos por un total de $100.000.

Salarios de los empleados de comercio en marzo 2026 con el último aumento

La actualización salarial rige para todas las categorías comprendidas en el Convenio Colectivo de Trabajo 130/75. Esto incluye a los trabajadores de los sectores de Maestranza, Administración, Cajeros, Auxiliares Generales, Auxiliares Especializados, Vendedores y el régimen para menores. Cada función mantiene escalas diferenciadas de acuerdo con la categoría y las tareas desempeñadas, respetando la estructura vigente del convenio colectivo.

Al no aplicarse incrementos porcentuales, los trabajadores del sector percibirán en marzo los mismos valores que en enero y febrero último. De esta manera, en el tercer mes del año, los salarios de cada categoría incluyendo los bonos por $100.000 serán los siguientes:

Administrativo

Categoría A: $1.167.268

Categoría B: $1.171.860

Categoría C: $1.176.448

Categoría D: $1.190.218

Categoría E: $1.201.690

Categoría F: $1.218.519

Maestranza

Categoría A: $1.155.795

Categoría B: $1.158.852

Categoría C: $1.169.560

Cajeros

Categoría A: $1.171.091

Categoría B: $1.176.448

Categoría C: $1.183.333

Auxiliar

Categoría A: $1.171.091

Categoría B: $1.178.740

Categoría C: $1.203.985

Auxiliar Especializado

Categoría A: $1.180.274

Categoría B: $1.194.041

Vendedor

Categoría A: $1.171.091

Categoría B: $1.194.044

Categoría C: $1.201.690

Categoría D: $1.218.519

cajera.jpg Las cajeras cuentan con un adicional por manejo de caja.

Qué adicionales pueden cobrar los empleados de comercio

Los trabajadores del sector pueden percibir adicionales por horas extra, presentismo, antigüedad y otros beneficios. En relación a la antigüedad, se suma un 1% del salario básico por cada año trabajado, tomando en cuenta tanto los conceptos remunerativos como los no remunerativos.

En el caso de las cajeras, cuentan con un adicional por manejo de caja, un complemento remunerativo que se establece de manera porcentual según las funciones desempeñadas. El beneficio se aplica exclusivamente a este escalafón del Convenio Colectivo de Trabajo 130/75.

Cuándo será el próximo aumento de los empleados de comercio

El acuerdo paritario que finaliza en marzo buscó extender un esquema de compensaciones apuntado a contener el impacto de la inflación sobre los ingresos. El entendimiento alcanzó a miles de trabajadores del sector y fijó los pisos salariales de cada categoría, en todos los casos superando el millón de pesos.

SFP Mayorista Minorista Tina Supermercado Centenario (11) El último acuerdo salarial finaliza en marzo y se espera una revisión para fijar nuevos aumentos. Sebastián Fariña Petersen

Desde el sindicato, de todos modos, reconocieron que el mecanismo no corrige el atraso salarial acumulado, pero remarcan que permite sostener el ingreso en el corto plazo y ganar margen de negociación para el segundo trimestre del año.

Este esquema de aumentos finaliza el 30 de abril de 2026, cuando los dos bonos se incorporen al salario básico. Pero se estableció una cláusula de revisión en marzo, instancia en la que el gremio y las cámaras volverán a negociar en función de la inflación y la evolución de la actividad.