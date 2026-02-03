Nuevo aumento para jubilados: esto paga Anses en febrero 2026, con el mayor incremento de los últimos 10 meses

En el segundo mes del año, los beneficiarios de ANSES recibirán un suba en el marco de actualización mensual. En cuánto quedan los haberes, con y sin bono.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) otorgará en febrero 2026 un aumento de 2,85% para sus casi ocho millones de jubilados y pensionados. El incremento forma parte del mecanismo de actualización mensual de los haberes en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC, que tiene como objetivo no perder o mantener el poder adquisitivo.
Para calcular la suba, se tiene en cuenta el dato de inflación de dos meses atrás, en este caso el de diciembre 2025, que arrojó un 2,8%, aunque se toman dos decimales.
Así, los jubilados y pensionados tendrán el mayor incremento en diez meses, ya que el IPC del último mes del año pasado fue el más alto desde abril 2025. La cifra también se tomará para actualizar otros programas sociales de la ANSES, como la Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación por Embarazo (AUE) y otras Asignaciones Familiares (SUAF).
Cuánto cobrarán los jubilados y pensionados de la ANSES en febrero 2026
Con el nuevo incremento por inflación, la jubilación mínima en el segundo mes del año se ubicará en $359.254. A esto se le debe sumar el bono que, de no mediar anuncios, seguirá siendo de $70.000, valor en el que se encuentra congelado desde hace casi dos años. Con la suma fija, el haber más bajo trepará a $429.254.
Este refuerzo económico está destinado a Jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez.
De acuerdo a la suma del haber que perciban, algunos beneficiarios cobrarán la totalidad del bono, otros recibirán un proporcional y para una franja determinada no se incluirá ninguna suma fija. Los jubilados y pensionados que no perciban la mínima pero no superen los $429.254, recibirán un bono proporcional hasta alcanzar ese monto. Por otro lado, la jubilación máxima alcanzará los $2.417.441.
El aumento también impactará en otras prestaciones pagadas por ANSES, como la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que subirá a $287.403 sin bono y $357.403 con bono, la Pensión No Contributiva por Discapacidad o Vejez, que llegará a $251.478 sin bono y $323.473 con bono y la Pensión No Contributiva para madres de siete o más hijos, que saltará a $359.254 sin bono y $431.249 con bono.
Así será el calendario de cobro en febrero 2026 confirmado por la ANSES
Como establece la ANSES, la fecha exacta de cobro dependerá de la terminación del documento del beneficiario y el monto de su haber. El calendario correspondiente al segundo mes del año es el siguiente:
Jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo
- Documentos finalizados en 0: a partir del día 9 de febrero
- Documentos finalizados en 1: a partir del día 10 de febrero
- Documentos finalizados en 2: a partir del día 11 de febrero
- Documentos finalizados en 3: a partir del día 12 de febrero
- Documentos finalizados en 4: a partir del día 13 de febrero
- Documentos finalizados en 5: a partir del día 18 de febrero
- Documentos finalizados en 6 y 7: a partir del día 19 de febrero
- Documentos finalizados en 8 y 9: a partir del día 20 de febrero
Jubilados y pensionados que cobran más del mínimo
- Documentos finalizados en 0 y 1: a partir del día 23 de febrero
- Documentos finalizados en 2 y 3: a partir del día 24 de febrero
- Documentos finalizados en 4 y 5: a partir del día 25 de febrero
- Documentos finalizados en 6 y 7: a partir del día 26 de febrero
- Documentos finalizados en 8 y 9: a partir del día 27 de febrero
Pensiones No Contributivas (PNC)
- Documentos finalizados en 0 y 1: a partir del lunes 9 de febrero
- Documentos finalizados en 2 y 3: a partir del martes 10 de febrero
- Documentos finalizados en 4 y 5: a partir del miércoles 11 de febrero
- Documentos finalizados en 6 y 7: a partir del jueves 12 de febrero
- Documentos finalizados en 8 y 9: a partir del viernes 13 de febrero
