El trámite de ANSES para cobrar un 20% extra: de qué se trata y cómo hacerlo

La Anses ( Administración Nacional de la Seguridad Social), a través de su portal oficial, consignó que, en enero de 2026, los beneficiarios de las jubilaciones, pensiones y asignaciones reciben un aumento del 2,47%. Asimismo, el organismo previsional habilitó un trámite en los primeros meses de 2026 para cobrar un 20% extra . ¿En qué consiste?

Es oportuno señalar que, desde la entrada en vigencia de la nueva fórmula de movilidad (Decreto 274/24), los aumentos para las jubilaciones, pensiones y asignaciones son mensuales y toman como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás. En consecuencia, el incremento del 2,47% se debe al IPC registrado en noviembre de 2025.

La Anses habilitó el trámite para presentar la Libreta AUH , documento que les posibilita a los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo percibir el 20 por ciento que el organismo previsional les retuvo a los titulares de la AUH a lo largo de todo 2025.

La Anses especifica que cada año los titulares de la Asignación Universal por Hijo tienen que presentar la Libreta AUH completa con los datos de salud y educación. La presentación de la Libreta AUH es obligatoria y habilita a cobrar el 20% correspondiente al complemento acumulado durante el año anterior. También les permite cobrar la Ayuda Escolar Anual.

Fundamentalmente, la Libreta AUH es un formulario que se genera desde la página oficial de la ANSES y se debe rellenar con determinadas autoridades institucionales. Presenta un apartado que debe ser completado por los directivos de la escuela a la que concurre el menor, para acreditar que tiene una asistencia regular al establecimiento. Además, en este documento aparecen los campos que deben rellenar autoridades de la institución médica en la que este se realiza los controles y cumple con el calendario de vacunación.

En su portal oficial, la Anses informó que el organismo extendió hasta el 31 de marzo de 2026 el plazo para presentar la Libreta AUH 2025 para cobrar el 20% acumulado. El trámite se puede hacer a través de mi ANSES, en los operativos de atención o en las oficinas de la Anses sin turno previo.

La Anses subraya que simplificó la presentación de la Libreta AUH y ahora se puede hacer por internet a través de mi ANSES o a través de la app del organismo. Y recuerda que el único formulario Libreta AUH válido para presentar online es el que se genera por mi ANSES.

