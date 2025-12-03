ANSES: esto cobran los jubilados que reciben más de la mínima en diciembre 2025

A través de un Decreto, se confirmó la continuidad del bono de $70.000. Además, en diciembre 2025 también se entrega el aguinaldo.

ANSES: esto es lo que cobrarán los jubilados que reciben más de la mínima en diciembre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que jubilados, pensionados y todos los beneficiarios del organismo recibirán un incremento del 2,34% en el último mes del año. Además, se determinó la continuidad del bono de $70.000 para jubilados que reciben la mínima.

El bono extraordinario seguirá vigente en diciembre 2025. Se trata de un extra que reciben los jubilados que cobran la mínima, mientras que los que reciben más del piso jubilatorio tienen un proporcional para llegar a esos montos. Además, en diciembre también se entrega la segunda parte del Sueldo Anual Complementario (SAC), también conocido como aguinaldo.

La suba del 2,34% sobre los haberes de noviembre fijó la jubilación mínima en $340.879,59 para el último mes del año. Cuando se suma el bono extraordinario de $70.000 y el medio aguinaldo, el total a percibir para el cierre del año asciende a $581.319,38.

Esto también impacta en otras prestaciones como las Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o por vejez (se entrega el 70% de una jubilación mínima), que junto a los otros adicionales alcanzan los $427.923,56.

Además, la PNC para madres de siete hijos o más recibe un haber equivalente al de una jubilación mínima, por lo que cobrarán los $581.319,38 al igual que este grupo de jubilados.

Fachada ANSES (2).jpg ANSES: lo que cobrarán los jubilados que reciben más de la mínima

El aguinaldo y la continuidad del bono también impactan directamente en la Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que corresponde al 80% del haber mínimo. De esta manera, en diciembre queda en $272.703,67, que sube a $479.055,50 junto al resto.

La ANSES mantiene el bono extraordinario para jubilados y pensionados

En tanto, a través del Decreto 771/2025, publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno determinó la continuación del bono extraordinario de $70.000 para jubilados y pensionados que reciben la mínima. Este extra es un proporcional que reciben los beneficiarios para llegar al mínimo. Si bien no tuvo incrementos a lo largo del año, se determinó que se seguirá entregando junto a la prestación de diciembre.

Según detalla el decreto, la continuidad del bono está destinada a " a los beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor y a los beneficiarios de pensiones no contributivas por vejez, invalidez, madres de SIETE (7) hijos o más y demás pensiones no contributivas y pensiones graciables cuyo pago se encuentra a cargo de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES)".

"Para percibir el BONO EXTRAORDINARIO PREVISIONAL los beneficios deben encontrarse vigentes en el mismo mensual en que se realice su liquidación y el mismo no será susceptible de descuento alguno ni computable para ningún otro concepto. En el caso de beneficios de pensión, cualquiera sea la cantidad de copartícipes, estos deberán ser considerados como un único titular a los fines del derecho al BONO EXTRAORDINARIO PREVISIONAL", añade.

Fachada ANSES (4).jpg La ANSES mantiene el bono extraordinario para jubilados y pensionados

ANSES: calendario de pago de jubilaciones que no superan el haber mínimo

DNI terminados en 0: martes 9 de diciembre

DNI terminados en 1: miércoles 10 de diciembre

DNI terminados en 2 y 3: jueves 11 de diciembre

DNI terminados en 4 y 5: viernes 12 de diciembre

DNI terminados en 6 y 7: lunes 15 de diciembre

DNI terminados en 8 y 9: martes 16 de diciembre

ANSES: calendario de pago de jubilaciones que superan el haber mínimo