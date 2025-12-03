Imprudencia extrema: limpiaba ventanas desde un cuarto piso sin arnés en Neuquén

Un vecino grabó el momento en que un trabajador se trepó a la baranda de un edificio para limpiar por fuera un ventanal, sin arnés ni medidas de seguridad.

Un hombre limpiaba ventanales desde un cuarto piso sin arnés en Neuquén.

Un video grabado desde un edificio del Paseo de la Costa captó una escena tan insólita como peligrosa: un hombre, sin arnés ni ningún tipo de protección, trepó la baranda de un cuarto piso para limpiar los vidrios exteriores mientras quedaba completamente expuesto al vacío. La maniobra, realizada a varios metros del suelo y con un mínimo punto de apoyo, generó alarma inmediata entre los vecinos que fueron testigos del riesgoso equilibrio.

El episodio ocurrió en un complejo ubicado en la zona ribereña de Neuquén, donde el hombre aparece sostenido únicamente por el borde del ventanal y la baranda del balcón. En el video se lo ve inclinar el cuerpo hacia afuera para alcanzar el vidrio externo mientras sostiene una escobilla, destinada a esa tarea, con una mano y, con la otra, se sostiene para mantener el equilibrio.

Una vez concluida su tarea de dejar los vidrios limpios, se para y camina hacia donde hay una baranda baja, por la cual trepa y vuelve a ingresar al edificio.

Limpiador de vidrios en un cuarto piso

Según quienes presenciaron la escena desde los edificios linderos, el hombre permaneció varios segundos en esa posición inestable, sin casco, líneas de vida ni anclajes que pudieran minimizar el riesgo de caída.

Las normas de seguridad exigen que toda persona que realice tareas por encima de los dos metros debe utilizar arnés de seguridad, elementos de sujeción anclados a puntos firmes y superficies de apoyo estables. En el caso registrado en el Paseo de la Costa, ninguna de estas medidas estaba presente.