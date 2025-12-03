Chile emite alerta epidemiológica por sarampión ante aumento de casos en Argentina

Preocupados por la continua presencia de turistas argentinos, el Gobierno chileno activó una alerta en las últimas horas.

El gobierno de Chile declaró una alerta epidemiológica a raíz del incremento de casos de sarampión en Argentina . Y decidió tomar algunas medidas con su población.

La ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo Dowling , advirtió: " El llamado es claro a no caer en campañas antivacunas ni creer en la desinformación . Hemos presenciado el aumento de los casos de sarampión en Argentina y eso nos ha llevado a tomar acciones como gobierno para evitar que llegue a nuestro país. Por eso el reforzamiento del llamado a la toma de conciencia de la vacunación", expresó la funcionaria.

Vallejo Dowling vinculó el incremento de la enfermedad en el país con "las bajas coberturas de vacunación " en Argentina. En noviembre, las notificaciones de sarampión en el país habían superado los 3.100 casos en 40 semanas, aunque solo se confirmaron 35 casos positivos.

La medida que tomó el gobierno chileno

La ministra lamentó la propagación de información falsa: "La desinformación, incluso de autoridades sanitarias en otros países, afecta la salud pública y la vida de las personas. Queremos poner en valor la importancia de la vacuna frente a esta situación".

En Argentina, los datos de cobertura muestran preocupaciones: la primer dosis de la vacuna contra el sarampión alcanzó un 82,1% en 2024, apenas superior al 79,5% del año previo, pero aún por debajo del 84,6% de 2022.

La segunda dosis, en cambio, fue recibida solo por el 46,37% de los niños de 5 años, ocho puntos menos que en 2023 y menos de la mitad respecto del 94% de 2022, según información de la a Organización Panamericana de la Salud (OPS-OMS).

Preocupación por la baja de vacunación en Argentina

Argentina atraviesa un derrumbe histórico en la vacunación. Según la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP), el país registra coberturas inferiores al 50% en vacunas esenciales como poliomielitis, difteria y sarampión, cuando hace pocos años superaban el 90%.

En 2024 (último dato disponible y el que usaron días atrás para alertar sobre la situación), ninguna de las inmunizaciones obligatorias y gratuitas alcanzó la meta del 95% necesaria para garantizar la inmunidad colectiva.

Los números son especialmente críticos en la vacuna triple viral, que protege contra sarampión, rubéola y paperas, aplicada a los 5 años: del promedio del 90% en 2015-2019, cayó al 46,7%. En esa misma franja etaria, el refuerzo de polio descendió del 88% al 47%, mientras que la triple bacteriana celular bajó del 88% al 46%.

En la adolescencia, la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) alcanzó una cobertura de 55% en mujeres y 51% en varones, mientras que la triple bacteriana acelular (dTpa), aplicada a los 11 años y clave para cortar la transmisión del coqueluche hacia los lactantes, bajó del 82% al 54% durante 2024.

En regiones del norte donde se aplica la vacuna contra la fiebre amarilla (Misiones, Corrientes, Formosa, y áreas de Salta, Jujuy y Chaco), el retroceso dejó números alarmantes: un 30,3%, cuando un año antes alcanzaba el 60,3%.