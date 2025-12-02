Temporada de verano 2026: el camping "lowcost" a orillas del río y a una hora de Neuquén

El predio cuenta con toboganes acuáticos, canchas de beach vóley y básquet, un playón deportivo, sendas aeróbicas y estaciones de acondicionamiento físico.

La Municipalidad de San Patricio del Chañar inició este lunes la temporada de verano 2025/2026 del balneario municipal. El espacio ofrece ocho piletones sobre el brazo del Río Neuquén y una amplia zona de camping con servicios que recibe a turistas, familias y visitantes de la región.

El predio cuenta con toboganes acuáticos , canchas de beach vóley y básquet, un playón deportivo, sendas aeróbicas y estaciones de acondicionamiento físico. El área de camping dispone de parrillas, mesas, electricidad, agua, baños y duchas con agua caliente. Durante toda la temporada habrá servicio de socorristas y proveeduría.

El intendente Gonzalo Núñez destacó el esfuerzo realizado para poner en valor el espacio. “Queremos valorizar el trabajo que llevamos adelante para poner en marcha esta nueva temporada. Cada espacio se encuentra seguro y ofrece diferentes actividades para que las familias disfruten del verano”, afirmó.

El camping habilitado por normativa provincial ofrece 60 unidades de acampe con capacidad para 250 personas, lo que convierte al balneario en un punto estratégico dentro del turismo neuquino. Su cercanía con la zona de Vaca Muerta impulsa la llegada de visitantes que buscan espacios de descanso, naturaleza y actividades recreativas.

Núñez subrayó el uso que la comunidad le da al predio durante todo el año. “La familia lo disfruta porque es una zona natural que suma confort sin perder su identidad. La gente camina, corre, hace actividad física y se encuentra con un ambiente seguro acompañado por guardavidas, socorristas, policía y seguridad ciudadana”, expresó.

La Municipalidad remarcó que el predio ofrece un espacio ordenado, seguro y accesible, reforzado por el trabajo conjunto con instituciones locales y provinciales.

Camping "lowcost": mapa y las tarifas

El municipio habilitó el balneario y el camping el 1 de diciembre. La gestión del intendente Gonzalo Núñez consolidó más de ocho hectáreas de infraestructura turística, recreativa y de seguridad para vecinos y visitantes. Las tarifas para visitantes no residentes son similares a las del verano pasado y están vigentes, en principio, hasta el 31 de diciembre.

Entrada por persona: $1.400

$1.400 Carpa: $2.100

$2.100 Auto: $5.600

$5.600 Motorhome: $6.300

El camping de San Patricio del Chañar está ubicado a casi 47 kilómetros del centro de Neuquén capital y el trayecto, en auto, es de una hora. Se llega a través de la Ruta 7 y, luego, hay que tomar las calles Lago Ramos Mejía-Complejo El Chocón-Lago Nahuel Huapi.