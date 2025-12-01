Temporada de verano 2026: precios para viajar en colectivo o avión desde Neuquén a las ciudades más turísticas

Cordillera, mar y los principales puntos turísticos del país son elegidos por miles de argentinos para disfrutar. Cuánto cuesta la escapada.

La llegada del verano está cada vez más cerca y con él, las familias argentinas organizan sus tan esperadas vacaciones . Según datos brindados por distintas agencias, la ciudad de San Carlos de Bariloche encabeza el ranking de destinos turísticos más elegidos, seguido por Puerto Iguazú y la región de Cataratas del Iguazú .

Mendoza , tierra de vinos, continúa en la lista de lugares elegidos por los turistas, en compañía de las sierras de la provincia de Córdoba . La Costa atlántica bonaerense, encabezada por Mar del Plata , también es un destino ampliamente elegido.

A nivel regional, las principales ciudades cordilleranas elegidas son San Martín de los Andes y Villa Pehuenia, mientras que Las Grutas continúa siendo la villa balnearia predilecta en la zona.

Precios y opciones

Para llegar desde la Estación Terminal de Ómnibus de Neuquén (ETON) hasta Bariloche, la ciudad del chocolate, la cerveza artesanal y el mítico Nahuelito, la empresa Andesmar ofrece un servicio semi cama con un costo de ida de $29.500 + $1.480 de tarifa por servicio mientras que para la vuelta en la misma categoría el valor asciende a $34.100 con un plus de $1.710.

Quienes, por cuestiones de gustos o salud, eligen viajar en un servicio de calidad cama ejecutivo, deberán pagar a la ida $33.900 y al regreso un total de $44.300 pesos.

En avión, el vuelo más barato para llegar desde el aeropuerto Juan Domingo Perón de Neuquén capital hasta el destino rionegrino lo ofrece la empresa Aerolíneas Argentinas, con un total de $824.702, ida y vuelta e impuestos incluidos.

En el caso del segundo lugar turístico del ranking, Puerto Iguazú, reconocido por sus increíbles cascadas y naturaleza exuberante, llegar a través del aire es la opción más cómoda y económica es la aerolínea low cost Jet Smart con precios que arrancan desde $668.383 ida y vuelta.

Para trasladarse hasta Mendoza desde la ETON, lugar que combina clima templado, naturaleza montañosa, viñedos y gastronomía, el costo de los pasajes de colectivo ofrecidos por la empresa Del Sur y Media Agua para la ida es de $57.750 (semicama) y para la vuelta es el mismo más un total de $4.908,75 por cargo de servicio. En el servicio de cama ejecutivo el valor es de $66.500 para la ida (cargo por servicio $5.652,50) y $75.000 para el regreso con un plus de $6.375 del servicio.

En avión, el precio más económico con escalas y equipaje de mano, lo tiene Aerolíneas Argentinas, con un total por persona de $466.646.

Para llegar hasta las Sierras de Córdoba y disfrutar de sus ríos de aguas frescas, balnearios naturales y pueblos tranquilos, lo recomendable es viajar hasta la capital de la provincia y tomar un micro de corta distancia. La empresa Vía Tac, dispone de pasajes en servicio semicama por un valor de $102.600 (más $17.698,50 de cargo por servicio) para la ida y $91.000 (tarifa adicional de $10.010) para la vuelta.

En avión, los precios para llegar a la ciudad del cuarteto y el fernet, en Flybondi, ronda los $286.538 final por persona.

En el caso de aquellas familias que elijan viajar a Mar del Plata, los pasajes en colectivo de larga distancia ofrecidos por Vía Tac cuestan en semicama para la ida $88.400 + $6.188 por servicio y $98.800 + $6.916.

Destinos provinciales

En nuestra región, la villa balnearia Las Grutas es la más elegida por aquellos que gustan del mar y la gastronomía pesquera. La compañía Andesmar ofrece precios en semicama de $24.500 (cargo por servicio $3.736,25) para la ida y $42.600 (cargo por servicio $6.496,50) para la vuelta.

Aquellos que eligen destinos como San Martín de los Andes y Pehuenia en nuestra cordillera neuquina pueden elegir distintas opciones. Para trasladarse hasta la primera, pueden pagar en avión un costo de $1.055.275 (ida y vuelta) en Aerolíneas Argentinas o elegir la opción más económica en colectivo por un valor final (ida y vuelta) de $203.827,40 con impuestos incluidos.

Por último, quienes opten por acercarse a la localidad de Villa Pehuenia podrán hacerlo en la empresa Albus, que ofrece un servicio común con valor final, ida y vuelta e impuestos incluidos de $163.563,76.