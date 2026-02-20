Los colegios privados de Neuquén ya tienen cuotas de más de un millón de pesos: uno por uno, cuánto salen

Los valores para el ciclo lectivo 2026 tuvieron incrementos que, en algunos casos, duplicaron la inflación interanual. Los detalles de cada escuela.

A pocos días del inicio del ciclo lectivo , los colegios privados de Neuquén ya informaron los valores de las cuotas mensuales que deberán pagar las familias neuquinas que deciden optar por establecimientos privados para la educación de sus hijos. Los precios tienen un amplio rango pero hay cuotas que ya superan el millón de pesos.

LM Neuquén confeccionó un listado de los precios que tienen las cuotas mensuales de los principales colegios privados de Neuquén capital y Cipolletti con base en la información que recibieron los padres de los estudiantes. Si bien hay centros educativos que tienen cuotas más accesibles, que rondan los 200 mil pesos mensuales, otros tienen tarifas más elevadas. En general, todos registraron aumentos con respecto al ciclo lectivo del año pasado.

Los colegios más exclusivos de la ciudad, que ofrecen doble escolaridad y formación bilingüe en español e inglés, tienen tarifas que superan el millón de pesos por mes por cada estudiante, lo que representa un alto porcentaje de los ingresos para las familias neuquinas.

Los valores de las cuotas varían según el nivel educativo, con cifras más bajas para los estudiantes de nivel inicial o los primeros grados de primaria, pero se incrementa a medida que los niños avanzan en su trayectoria educativa.

Los colegios más exclusivos ya tienen cuotas millonarias

Según datos difundidos por los padres, el Colegio Lincoln sobre calle Los Aromos (barrio Alta Barda) tiene una cuota de $675.000 para el nivel inicial, que se eleva a $756.000 para primer grado. Los estudiantes de primaria, entre segundo y séptimo grado, deben pagar una cuota mensual de $783.000 y el valor para los estudiantes de secundaria es de $907.000.

Otro colegio con sólida formación en idioma inglés es San Agustín, ubicado en Santa Genoveva, que tiene una cuota de $718.000 mil pesos para el nivel primario, aunque su tarifario se modifica a partir de los avances educativos del alumno.

colegios privados (1).jpg

El Colegio Confluencia, ubicado en Leloir al 200, tiene precios diferenciados según el nivel de los estudiantes. Para el jardín de infantes, que se dicta en un solo turno, la cuota es de $684.846. Los padres deben abonar una cuota mensual de $1.170.590 para que sus hijos acudan a la sala de 5 años en jornada extendida.

En el nivel primario, los precios se fijan según el ciclo. Entre primero y tercer grado, la cuota es de $1.232.200 y se eleva a $1.349.232 para los alumnos de cuarto y quinto grado. El valor para los estudiantes del tercer ciclo, hasta séptimo grado de primaria, es de $1.385.500 por mes. En todos los casos, se trata de jornadas de doble escolaridad con formación bilingüe en español e inglés.

Para el nivel secundario, el Colegio Confluencia informó un valor de cuotas mensuales de $1.481.667. Otros colegios bilingües de la zona, como el Colegio Bilingüe Neuquén y el Sunrise School de Cipolletti, también tienen tarifas similares, con cuotas mensuales que rondan el millón de pesos por estudiante.

Según los datos difundidos por el Colegio Bilingüe Neuquén, el jardín de infantes tiene un valor mensual de $507.407, que se eleva a $636.905 para la sala de cinco años. De primero a sexto grado, el valor es de $1.012.990 y a partir de séptimo grado hasta el quinto año de nivel medio, la cuota sube a $1.156.963.

Los aportes a las escuelas privadas, en pleno debate Los aportes a las escuelas privadas, en pleno debate

Desde el colegio aclararon que las cuotas buscan absorben los incrementos salariales del personal docente, y que no se puede prever cuándo llegarán las nuevas subas de las cuotas.

Para el nivel inicial, la cuota de Sunrise School es de $783.480 para los niños que concurren en un solo turno, y de $1.116.790 para las familias que optan por la jornada extendida.

En el nivel primario, entre primero y tercer grado, los valores son de $1.170.770, pero se incrementarán a $1.522.000 a partir de junio. Los alumnos de cuarto a sexto grado tendrán una cuota mensual de $1.260.140, que se elevará luego a $1.638.180.

Para los estudiantes de séptimo grado y el resto de los años del nivel medio, la cuota de este prestigioso colegio de educación bilingüe es de $1.290.260, con un valor que se incrementará en junio a $1.677.340.

El ISI College, un colegio de Centro Oeste que se encuentra en calle Belgrano, tiene una cuota mensual para el nivel primario de $842.000. El Instituto Potenciar Albinegro (IPA) tiene una cuota mensual para el nivel primario de $780.000.

Los colegios más accesibles de Neuquén

Las escuelas religiosas o semiprivadas ofrecen servicios educativos a valores más accesibles para las familias. Entre ellas se cuentan los colegios que forman parte de cooperativas, mutuales u de órdenes religiosas.

Entre ellas se cuentan las escuelas salesianas, como María Auxiliadora y Don Bosco, donde notaron una gran migración de estudiantes que venían de otros establecimientos y decidieron cambiarse a estos colegios por los fuertes incrementos de las cuotas.

"Fieles a nuestro carisma salesiano inspirado en Don Bosco y María Mazzarello, buscamos estar cerca de las familias que puedan estar atravesando una situación particular, evaluando cada situación con disponibilidad y cercanía", explicaron desde el Instituto María Auxiliadora (IMA), donde aún no tienen confirmado el monto actual de las cuotas mensuales.

Como referencia, la última cuota del año pasado fue de $275.000 para Nivel Inicial, 7° grado y Nivel Medio, y de $263.000 para Primaria (1° a 6° grado). Se espera que estos valores se incrementen de acuerdo a la inflación y las paritarias salariales de los docentes.

Los padres de un alumno de la escuela Jean Piaget, en Santa Genoveva, confirmaron a este medio que pagan una cuota mensual de $425.000 para el primer grado de primaria.

El colegio AMEN de la Asociación Mutualista Evangélica, tiene cuotas desde 287 a 439 mil pesos según el nivel educativo, desde jardín de infantes hasta el secundario. El nivel inicial tiene un valor mensual de $287.000 que se eleva a los $366.000 para el nivel secundario, Los estudiantes más avanzados, de cuarto y quinto año del nivel medio, deben pagar cuotas mensuales de $400.600.

El Colegio Neuquén Oeste, ubicado sobre la calle Antártida Argentina 3.903, tiene valores mensuales que oscilan entre los 163 mil y los 192 mil pesos. Los padres que hacen sus pagos antes del día 10 de cada mes obtienen una bonificación en las cuotas mensuales.

cuota neuquen oeste

Así, el nivel inicial tiene una cuota de $163.500, que asciende a $173.300 sin los descuentos. Para primaria, el valor es de $148.000 mensuales, aunque la cifra sube a $156.900 si no se paga de forma anticipada. Para nivel medio, los valores son de $181.500 o $192.400.

La Escuela Cristiana Evangélica de Neuquén (ECEN) tiene una cuota para el nivel inicial que va de $450.500 a $564.000 según si se elige jornada simple o extendida. El valor asciende a $620.400 si no se paga de forma anticipada.

Para el nivel primario, las cuotas que se pagan antes del día 10 tienen un valor de $484.000 para la jornada simple y $620.000 para la extendida. La cifra puede llegar a $682.000 si se paga la totalidad de la cuota, sin descuentos. En el nivel medio, la cuota mensual es de $520.000, sin opción de jornada extendida. El valor se incrementa a $572.000 si se paga después del día 10.

cuotas fecen

Las subas con respecto al 2025

En algunos colegios, los aumentos acompañaron las variaciones del IPC que se miden a nivel provincial, y que superaron las mediciones del INDEC. La cuota de nivel inicial del Colegio Lincoln, por ejemplo, pasó de 484 mil pesos a 675 mil, lo que representa una suba de casi el 40%.

Otros colegios, en cambio, tuvieron subas mucho más pronunciadas si se comparan los valores interanuales con la inflación. El Colegio Confluencia, por ejemplo, incrementó su tarifa mensual para el primer ciclo de primaria en un 80%: pasó de $681.949 a $1.232.200 entre febrero de 2025 y febrero de 2026.

Para el nivel primario del Jean Piaget, la cuota mensual pasó de $272.954 en febrero de 2025 a $425.000, lo que representa un incremento interanual del 55%.