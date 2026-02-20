Siguen los días de calor en Neuquén: ¿Llega la tormenta?

La Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) anticipa un período de tiempo bueno, soleado y cálido con un progresivo ascenso de la temperatura en toda la región.

Los días de calor , con temperaturas superiores a los 30 grados, continuarán en Neuquén durante este viernes y el fin de semana. El reporte de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) anticipa un período de tiempo bueno, soleado y cálido con un progresivo ascenso de la temperatura en toda la región.

Para este viernes 20 de febrero, se espera un día de cielo mayormente cubierto con una máxima que alcanzará los 34°C y vientos del noreste a 23 km/h con ráfagas de 23 km/h. Se advierte sobre la posibilidad de formación de tormentas dispersas tanto en valles como en meseta y costa. Hacia la noche las condiciones persistirán mayormente cubiertas con una temperatura de 14°C y vientos del noreste a 14 km/h con ráfagas de 25 km/h.

El fin de semana comenzará el sábado 21 de febrero bajo condiciones de inestabilidad con posibles tormentas durante el día y una máxima de 32°C, con vientos del noreste a 38 km/h y ráfagas de la misma magnitud, seguidos de una noche de cielo cubierto con una temperatura de 14°C y vientos del sudoeste a 33 km/h con ráfagas de 41 km/h.

Hacia el domingo 22 de febrero, la jornada diurna se mantendrá inestable con una temperatura de 31°C y vientos del este a 10 km/h con ráfagas de 13 km/h, aunque se prevé una mejora general con cielo despejado hacia la noche, una temperatura de 14°C y vientos del noreste a 20 km/h con ráfagas de igual intensidad.

La próxima semana se iniciará el lunes 23 de febrero con un día inestable y una temperatura máxima de 35°C, vientos del sudoeste a 28 km/h y ráfagas de 42 km/h, mientras que la noche se presentará despejada con una temperatura de 13°C y vientos del sudoeste a 47 km/h con ráfagas de 3 km/h.

Finalmente, el martes 24 de febrero cerrará el ciclo con una jornada despejada y una máxima de 27°C con vientos del sudeste a 32 km/h y ráfagas de 36 km/h, culminando con una noche mayormente despejada donde la mínima descenderá hasta los 8°C y se registrarán vientos del este a 28 km/h con ráfagas de 45 km/h.