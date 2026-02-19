El calor sigue firme en Neuquén: a cuánto llegarán las temperaturas

La Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) informó que se espera tiempo bueno con un paulatino ascenso de la temperatura.

El calor no se va y sigue firme en Neuquén durante este jueves y los próximos días. La Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) informó que para la zona de los valles, meseta y costa se espera tiempo bueno con un paulatino ascenso de la temperatura, proyectando un fin de semana caluroso en toda la región.

Para este jueves 19 de febrero se anticipa un día de sol radiante con una máxima de 32°C y vientos del sudoeste a 10 km/h con ráfagas de 12 km/h, condiciones que variarán por la noche hacia un cielo despejado con 13°C de temperatura y vientos del noreste a 15 km/h con ráfagas de 24 km/h.

El viernes 20 de febrero continuará el ascenso térmico con una máxima de 34°C y cielo mayormente cubierto durante el día con vientos del noreste a 27 km/h y ráfagas de 27 km/h, tornándose inestable hacia la noche con una temperatura de 14°C y vientos del sudeste a 20 km/h con ráfagas de 27 km/h.

Balneario Gatica - Feriado - calor (9) Claudio Espinoza

¿Sigue el calor el fin de semana en Neuquén?

El fin de semana comenzará el sábado 21 de febrero con sol radiante y una temperatura máxima de 35°C durante el día, vientos del noreste a 14 km/h y ráfagas de 14 km/h, mientras que por la noche el cielo estará parcialmente nublado con una temperatura de 15°C y vientos del oeste a 36 km/h con ráfagas de hasta 52 km/h.

El domingo 22 de febrero se espera un cielo mayormente despejado con 32°C de máxima y vientos del este a 25 km/h con ráfagas de 25 km/h durante el día, cerrando la jornada con una noche despejada de 13°C con vientos del oeste a 27 km/h y ráfagas de 42 km/h.

Finalmente, para el lunes 23 de febrero se pronostica un regreso al sol radiante con una temperatura máxima de 34°C y vientos del noreste a 14 km/h con ráfagas de 14 km/h durante el día, culminando con una noche parcialmente nublada de 18°C con vientos del sudoeste a 17 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 58 km/h.