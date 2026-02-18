¿Sigue el calor en Neuquén? En detalle, qué dice el pronóstico del tiempo

La AIC indica que las temperaturas no llegarán a los 30 grados, mientras que los próximos días se espera inestabilidad.

Tras un fin de semana largo con calor y alerta por tormentas -que no se cumplió- en Neuquén , para este miércoles se espera una leve disminución de las temperaturas, aunque el ambiente continuará cálido, mientras que los próximos días se hará presente la inestabilidad.

"Continúa el ingreso de aire más fresco del oeste con precipitaciones en la región de los lagos del sur y vientos moderados a regulares hacia la tarde sobre mesetas y valles. A partir del miércoles dominan las altas presiones con ingreso de aire cálido del noreste y ascenso de la temperatura. Viento del oeste el miércoles con lluvias en cordillera y probable formación de tormentas eléctricas sobre la cuenca petrolera y centro/norte de la provincia del Neuquén. Mejora el fin de semana", indica la síntesis meteorológica de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC).

Para este miércoles 18 de febrero se prevé un cielo cubierto durante el día con una temperatura máxima de 28°C y vientos del sudoeste a 25 km/h con ráfagas de igual intensidad, condiciones que darán paso a una noche mayormente despejada con una mínima de 10°C y vientos del sudeste a 24 km/h con ráfagas de 37 km/h . No se descarta la formación de tormentas eléctricas sobre el centro y norte de la provincia.

Viento (10)

Neuquén: el tiempo para los próximos días

El jueves 19 de febrero marcará un ascenso térmico con una máxima de 32°C y sol radiante durante el día, acompañado de vientos del noreste a 15 km/h y ráfagas de 17 km/h. Por la noche se prevé cielo parcialmente nublado con una temperatura de 13°C y ráfagas de viento del noreste que alcanzarán los 41 km/h.

Hacia el viernes 20 de febrero, la jornada diurna presentará una máxima de 32°C con vientos del noreste a 19 km/h y ráfagas de 21 km/h, culminando con una noche mayormente despejada, una temperatura de 12°C y vientos del oeste a 20 km/h con ráfagas de la misma magnitud.

Balneario Gatica - Feriado - calor (4) Claudio Espinoza

El fin de semana comenzará con una notable mejora en las condiciones climáticas. El sábado 21 de febrero se espera un día de sol radiante con una máxima de 34°C y vientos del noreste a 16 km/h con ráfagas de 16 km/h, seguido de una noche despejada con una temperatura de 13°C y vientos del este a 18 km/h con ráfagas de 20 km/h.

Finalmente, el domingo 22 de febrero mantendrá el sol radiante con una temperatura máxima de 34°C durante el día y vientos del noreste a 25 km/h con ráfagas de 25 km/h, mientras que la noche cerrará el período con cielo despejado, una temperatura de 15°C y ráfagas de viento del noreste que podrían ascender hasta los 51 km/h.