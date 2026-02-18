En un mismo día cayeron tres prófugos de la Justicia: dos son de Salta

Solo uno de los prófugos intentó darse a la fuga, mientras que los demás no ofrecieron resistencia y marcharon detenidos.

Tres hombres que se encontraban prófugos de la Justicia fueron detenidos el lunes de esta semana, en el marco de distintos operativos de rutina de la Policía provincial. Dos de ellos deberán ser trasladados a Salta, donde eran buscados.

El primero de los prófugos fue recapturado el día lunes durante un patrullaje preventivo de efectivos de la Comisaría 10 de Añelo por la ruta provincial 7 . A la altura del kilómetro 89, el personal dependiente de la Dirección Seguridad Vaca Muerta observó a un individuo que caminaba a la vera de la ruta.

Al querer interceptarlo para proceder a su identificación, el sospechoso se percató de que se trataba de uniformados e intentó darse a la fuga echando a correr . Sin embargo, los efectivos bajaron del auto y salieron tras él, reduciéndolo a unos pocos metros.

Al verificar sus datos con la base policial, descubrieron el motivo de su intento de huida: se trataba de un delincuente con un pedido de captura emitido por la Justicia de Tartagal, Salta. Aunque no se conoció a qué delito se lo relaciona, el pedido indicaba la orden de detención inmediata.

Por este motivo, el demorado fue trasladado preventivamente al hospital local para control médico y posteriormente alojado en sede policial, quedando a disposición del Juzgado de Garantías N° 1 de Tartagal, que deberá tramitar su exhorto.

Añelo - comisaria 10 -policia (2).JPG

El segundo sospechoso fue detenido también en esa localidad, aunque en el barrio La Meseta, durante un operativo de rutina de identificación de personas en la vía pública.

El procedimiento tuvo lugar en la intersección de calles Santiago del Estero y Figueroa Alcorta, donde el personal de comisaría identificó al sujeto y, tras la verificación de antecedentes con la División Centro de Análisis Estratégico, se confirmó que poseía una medida vigente vinculada a una causa penal tramitada también en la provincia de Salta. Ante esta situación, se dispuso la demora preventiva.

Posteriormente fue trasladado al hospital local para control médico y quedó alojado en la unidad policial, quedando a disposición de la justicia interviniente.

profugo añelo

Tercer prófugo en Neuquén

Finalmente, el tercer prófugo de la Justicia fue ubicado en Neuquén capital, también el lunes, por personal de la Comisaría 41 del barrio Don Bosco III.

Allí, también durante tareas de prevención rutinarias, se demoró a un hombre que registraba un pedido de captura activo en la intersección de calles Gatica y Lanín, donde efectivos identificaron al individuo al verlo en la vía pública.

Tras la verificación de antecedentes en los sistemas policiales, se confirmó la existencia de una orden judicial vigente vinculada a una causa por encubrimiento, en la justicia provincial.

Por este motivo, el aprehendido fue puesto a disposición del Ministerio Público Fiscal de Neuquén, quien sigue adelante con las actuaciones de rigor.

profugo nqn

Cayó un prófugo que era buscado por lesiones y tenencia de armas

Días atrás, otro hombre que se encontraba prófugo de la Justicia fue ubicado y detenido tras una investigación policial de apenas 48 horas. Quedó alojado en una comisaría para ser acusado y seguramente sometido a una medida cautelar para evitar una nueva fuga.

Según informó la Policía, la detención se concretó el viernes 13 y fue el resultado de una breve pero intensa investigación originada tras dictarse una orden de rebeldía y captura dispuesta el 11 de febrero por la jueza de Garantías Carina Álvarez sobre un hombre, en el marco de expedientes que se tramitaban en el fuero penal.

El sospechoso en cuestión está involucrado en distintas causas judiciales vinculadas a la portación y tenencia ilegal de armas, lesiones y resistencia a la autoridad.