Mapa de la obra en Avenida Mosconi: dónde y hasta cuándo son los cortes y desvíos

El tramo cortado desde este martes es entre las calles Avenida Olascoaga y Chubut. Las máquinas ya empezaron los trabajos de la megaobra.

La obra para transformar la Avenida Mosconi de Neuquén avanza desde este martes con los primeros cortes al tránsito, en el tramo comprendido entre Avenida Olascoaga y Chubut; es decir, a lo largo de 300 metros.

Alejandro Nicola, secretario de Infraestructura de la Municipalidad de Neuquén , dio detalles sobre los primeros avances y describió que el área ya tiene un cerco delimitado, construido en chapa, para garantizar la seguridad de los peatones que transitan por las zonas aledañas, y ya se nota la presencia de las primeras máquinas en el lugar.

En diálogo con LU5, el funcionario precisó sobre los cortes de calles y desvíos, que se extenderán alrededor de un mes y luego continuarán en otro sector, aunque la Municipalidad todavía no confirmó en qué zona.

"Viniendo por Mosconi de Oeste a Este, al llegar a la Avenida Olascoaga, empieza el desvío a la colectora, hay que seguir por Perticone. Desde Cipolletti hacia Plottier, el desvío se va a hacer en la calle Chubut para bajar y transitar por Félix San Martín“, aclaró sobre los cambios que se verán en el tránsito a partir de los trabajos. Además, el tránsito fue cortado en la calles Río Negro y Corrientes.

Dron Av Mosconi (8)

En la entrevista radial, explicó que “la zona delimitada es hasta calle Chubut y se va a ir cortando todo hasta llegar a Linares que es la primera etapa de trabajo“. Durante la presentación del proyecto, se adelantó que la obra se realizará por etapas hasta completar la extensión total del corredor, que es de unos 14 kilómetros, y que se trabajará durante las 24 horas para llegar más rápido a la conclusión de los trabajos y rehabilitar el tránsito.

Nicola aclaró que en la zona ya se ven retroexcavadoras, topadoras, cargadoras y fresadoras. “Hay todo tipo de máquinas“, dijo y añadió que en el lugar ya instalaron bloques de hormigón denominados Nes Jersey, que se utilizan para desviar el tránsito en las áreas que ya están cortadas.

Mapa cortes y desvios Avenida Mosconi

Avenida Mosconi: Gaido aseguró que es una responsabilidad histórica

En su discurso de apertura de sesiones ante el Concejo Deliberante, el intendente Mariano Gaido afirmó que, una vez terminada la totalidad de la obra, el tiempo de circulación entre el acceso desde Cipolletti hasta el Aeropuerto, en el extremo oeste de la capital, se reducirá en un 50%.

“Es la solución histórica que Neuquén estaba esperando“, aseguró el jefe comunal en una conferencia de prensa que brindó después de su discurso. Y aunque mencionó que la obra debería “haber sucedido hace 50 años, lo vamos a hacer con presupuesto propio y a la neuquina“. ¿Qué quiere decir con eso? Que la Municipalidad pretende pisar el acelerador con trabajos planificados las 24 horas para poder culminar las primeras etapas en el place de un año.

Gaido detalló en su discurso algunas de las ventajas que introducirá esta gran avenida una vez que culminen los trabajos. “Va a disminuir en 50% el tiempo de recorrido del este al oeste, por ejemplo desde Cipolletti hasta el aeropuerto“, señaló. Agregó que el diseño del corredor ofrece una integración más amigable del peatón y también suma una superficie de 25 hectáreas de espacios verdes.