El Instituto Vaca Muerta se prepara para recibir a 10 mil estudiantes que buscan insertarse en la industria petrolera

El Instituto Vaca Muerta ya tiene fecha para el corte de cintas: este 16 de marzo al mediodía será la apertura formal de un centro de formación impulsado en conjunto entre la Municipalidad de Neuquén, el gobierno de la provincia y la Fundación YPF, con el objetivo de capacitar a los neuquinos para insertarse en los puestos laborales que demanda la industria del petróleo y gas.

Este miércoles, las autoridades de YPF recorrieron las instalaciones junto al gobernador Rolando Figueroa y el intendente de Neuquén capital, Mariano Gaido , que destacó el nivel de equipamiento tecnológico que tendrá el centro educativo. "Esta escuela de capacitación va a dar el acompañamiento necesaria a la industria, a Vaca Muerta, desde Neuquén, y desde un Polo Tecnológico con una inversión de 10 millones de dólares de fondos neuquinos para este edificio", expresó.

El jefe comunal aseguró que la Fundación YPF y el resto de las operadoras trabajan ahora en la terminación del edificio y el acondicionamiento para convertirlo en un centro educativo con tecnología de vanguardia. Este miércoles, recorrieron las aulas, los laboratorios y los simuladores, que se complementarán con un pozo escuela para formarse en pleno contacto con la tecnología que ya se aplica en Vaca Muerta.

"Lo que hemos logrado en Vaca Muerta es porque lo hemos logrado los neuquinos", dijo Figueroa sobre el desarrollo estratégico de la región para generar un impulso económico a partir de los recursos naturales. Destacó que Neuquén "es la única provincia que sigue creando empresas, es la única provincia que sigue creando empleos, y empleo registrado porque no hay empleo no registrado en esta industria".

SFP Polo tecnologico recorrida figueroa y gaido (13)

Figueroa señaló que el crecimiento económico de la provincia permite trazar estrategias para formar a los neuquinos y garantizar así su inserción laboral en la industria. "El Instituto Vaca Muerta es precisamente esto, formar eh a nuestra gente. Y eso también se traduce en números: hemos disminuido la la pobreza en la provincia más del 20%. También hemos disminuido la desocupación", afirmó.

El interés de los alumnos y el apoyo en el transporte

El gobernador destacó el rol que tuvo YPF, a través de su CEO Horacio Marín, que decidió ser el primero en apostar por la creación del Instituto. "A partir de ahí se fueron sumando otras operadoras, pero es importante romper esa inercia", dijo y agregó que las operadoras petroleras que operan en Vaca Muerta también son responsable de fondear el 60% de las becas Gregorio Álvarez, que no aplicarán para el Instituto Vaca Muerta pero sí para todas las instancias de la educación formal en la provincia.

"Este año nuevamente vamos a tener 20.000 alumnos becados, de los cuales más de 2000 son universitario de nivel superior, de nivel superior, el 85% son alumnos de familias que la primera generación que está en la universidad y 75% son mujeres", destacó Figueroa.

SFP Polo tecnologico recorrida figueroa y gaido (11)

Por su parte, Gaido aclaró que ya hay unos 10 mil jóvenes inscriptos para cursar en el Instituto Vaca Muerta, que recibirán el apoyo de la Municipalidad para trasladarse a las aulas. Aclaró que los alumnos podrán ser beneficiarios del Boleto Estudiantil Neuquino para viajar gratis hasta el Polo Tecnológico. "Las 36 unidades que se suman 0 km los primeros días de marzo. También está estipulado que alcancen a recorrer y a y a darle la logística y el transporte necesario a quienes vienen a estudiar", expresó.

Más formados y más competitivos

Figueroa aclaró que el 6 de marzo ya van a comenzar a funcionar algunos cursos y el 16 va a ser la inauguración formal de las instalaciones, que buscan generar más talento calificado para Vaca Muerta, una industria que requiere de personal con grandes aptitudes técnicas para que su producción alcance un nivel de eficiencia que la haga competitiva a nivel internacional.

"Hemos ido buscando la forma para poder formar la gente y para que pueda ocupar los lugares de trabajo q que se desarrollan en un ambiente muy competitivo", dijo y agregó los motivos que explican un nivel de exigencia cada día mayor.

SFP Polo tecnologico recorrida figueroa y gaido (10)

"Toda la productividad marginal que se que se va a producir en estos años va de exportación", dijo y aclaró: "Somos un país que somos tomadores de precio, no formadores de precio. Entonces, tenemos que ser competitivos porque el mercado internacional es quien termina poniendo el valor. Ser competitivo implica también esto, formarse para ser mucho más competitivo, para poder llegar al mercado a mejor precio".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Rolo_Figueroa/status/2024135944673153024&partner=&hide_thread=false SOMOS LA ÚNICA PROVINCIA QUE SIGUE CREANDO EMPRESAS Y EMPLEO REGISTRADO



Junto al intendente @MarianoGaidoOk visitamos las obras del Instituto Vaca Muerta, próximo a inaugurarse. Este espacio formará a neuquinos y neuquinas para potenciar el desarrollo productivo de toda la… pic.twitter.com/f4e34hYggK — Rolo Figueroa (@Rolo_Figueroa) February 18, 2026

Figueroa repasó las estrategias del gobierno provincial para fomentar las inversiones y así aprovechar esa ventana de 30 años de oportunidad para la producción de hidrocarburos. Consideró que a través del RIGI en el upstream sobre la producción incremental, la liberación de ingresos brutos y las rebajas en regalías en el convencional son herramientas que ofrecen mayor previsibilidad a las empresas para que inviertan y generen más puestos de trabajo en la región, que podrían ocuparse con los neuquinos graduados de este instituto.

El gobernador insiste en la importancia de traer inversiones, no sólo con un escenario impositivo más seductor sino con viajes diplomáticos para presentar la provincia ante potenciales inversores extranjeros. Adelantó que el 9 de marzo acompañará al presidente Javier Milei a Nueva York para ser parte de la Argentina Week, con una jornada, el 12 de marzo, dedicada a la presentación de las provincias.

SFP Polo tecnologico recorrida figueroa y gaido (15)

"Para nosotros es el Neuquén Week, una de las provincias que ha despertado mayor interés ha sido Neuquén. Vamos a estar presentando las distintas provincias, los distintos emprendimientos que tenemos para poderle ofrecer al mundo", aseguró.