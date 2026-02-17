Paro general contra la reforma laboral: qué se sabe sobre los sindicatos y el clima de la calle en Neuquén

La CGT llamó a una paro para jueves, pero sin movilización. Los docentes se concentran a las 11 en el monumento a San Martín. Qué pasa con los demás gremios.

La masiva marcha en Neuquén contra la reforma laboral en el tratamiento del Senado.

La Confederación General del Trabajo (CGT) confirmó un paro general de 24 horas que se activará el mismo día en que la Cámara de Diputados trate la reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei. También lo hicieron los gremios de la CTA .

La fecha señalada es este jueves 19, y aunque la Central no convocó formalmente a movilizar, en la provincia de Neuquén ya hay sectores que sí saldrán a la calle.

El gremio docente ATEN confirmó que realizará una movilización a las 11 horas en el monumento al General San Martín , en pleno centro de la capital neuquina. La concentración es una avanzada local de la protesta y podría arrastrar a otros sectores con posiciones más críticas frente a la estrategia moderada de la conducción nacional .

Marcha contra la reforma laboral (24) La marcha contra la reforma laboral en Neuquén convocada por la CGT el día del tratamiento en el Senado. Maria Isabel Sanchez

La CGT definió el paro sin una movilización centralizada, dejando libertad de acción a cada regional y sindicato. En Neuquén, esa libertad ya tomó forma con la decisión docente de marchar, pero ¿qué pasa con los demás sectores? En el caso por ejemplo de la Unión Tranviario Automotor (UTA), un paro de colectivos paralizaría la ciudad. También pasaría lo mismo con el gremio de Camioneros.

Reforma laboral: comercios y transporte

También el Sindicato de Empleados de Comercio cumple un rol fundamental en este paro, debido a que es el gremio con más afiliados de la provincia de Neuquén.

En tanto que hasta el momento no hay confirmación oficial sobre la adhesión, pero si la UTA se suma, el impacto será inmediato en la circulación urbana y metropolitana.

Marcha contra la reforma laboral (15) Camioneros participo de la movilización en Neuquén, entre otros grermios en el tratamiento del Senado. Maria Isabel Sanchez

La incógnita se extiende a otros y también gremios enrolados en la CGT, que tiene mucho más impacto en Neuquén, como el caso de los petroleros. En Vaca Muerta, los gremios petroleros y la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) no mostraron protagonismo en la protesta anterior durante el debate en el Senado.

Si mantienen esa postura, la actividad hidrocarburífera podría desarrollarse con relativa normalidad.

El proyecto ya tuvo tratamiento previo y media sanción en el Senado, con el apoyo de los tres representantes neuquinos y ahora se discute en Diputados. Si se introducen modificaciones al texto aprobado anteriormente, la iniciativa podría volver al Senado para su revisión, lo que extendería el trámite legislativo.

Esa posibilidad alimenta el clima de tensión, porque aun si la votación se concreta el jueves, el debate podría no cerrarse en una sola jornada.

El test de la calle para las cúpulas sindicales

Está el paro confirmado por 24 horas, y solo se sabe que los docentes estarán en la calle, pero no hay una definición de cómo funcionarán los servicios. Todo se irá aclarando para este jueves.

También más allá de la medida, no es solo cuántos paran en Neuquén, sino cuánto se sentirá en la vida cotidiana y si la calle terminará señalando la agenda que marcan las cúpulas sindicales.