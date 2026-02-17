Un sindicalista pidió "paro por tiempo indeterminado" para frenar la reforma laboral

El secretario general de La Fraternidad afirmó que sería una medida extrema, pero que "la situación puede parecerse al 2001".

Omar Maturano, secretario general de La Fraternidad afirmó que es necesario un paro por tiempo indeterminado.

Omar Maturano, secretario general de la Fraternidad, el gremio que nuclea a los conductores de trenes, ratificó este martes que durante el paro convocado por la CGT para el jueves “no habrá transportes” en todo el país y que la reforma persigue "la esclavitud ”.

“ Son todos unos mentirosos que nos quieren llevar a la esclavitud y nosotros a la esclavitud no vamos a ir ”, enfatizó Maturano en declaraciones a Splendid AM 990.

El sindicalista aseguró que, tal como lo anticipó la Agencia Noticias Argentinas, “está confirmado paro total de actividades sin movilización” , ya que “si el transporte no anda, no se puede movilizar a los compañeros” como pretenden algunos gremios como la UOM.

cgt reunion reforma laboral

Maturano advirtió: “Después (que se apruebe la reforma) vendrán por la Ley de Asociaciones Sindicales y por otra Ley de Previsión porque seguramente estarán preparando una batería de leyes en contra de los trabajadores”.

Agregó que el presidente Javier Milei “se equivoca” al impulsar este tipo de leyes porque “la promesa de él fue que ir contra la casta, no contra los trabajadores” y agregó: “La promesa fue no emitir (pesos) y está emitiendo bonos, está emitiendo deuda”.

“Nosotros tenemos el derecho de protestar, el derecho de parar que nos lo da la Constitución”, dijo y advirtió que con la reforma laboral “va a haber más juicios que ahora”.

"La situación puede ser compleja y se puede asemejar al 2001 y no es lo que queremos", advirtió el dirigente del gremio, Omar Maturano, en diálogo con Radio con Vos y agregó: "Creo que ahora se tiene que golpear con un paro de 24 horas y si no nos dan la participación que corresponde y se acuerdan la mayoría de los artículos que perjudican a los trabajadores, la CGT tiene que hacer un paro por tiempo indeterminado".

El escenario legislativo y la respuesta gremial

El conflicto estalla mientras el bloque de La Libertad Avanza busca emitir dictamen de comisión este miércoles para tratar la reforma laboral en el recinto durante la jornada del jueves.

bullrich reforma laboral

Si bien la CGT planteó una huelga sin movilización, otros sectores como la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) manifestaron su intención de marchar frente al Congreso de la Nación.

Con esta decisión, el Gobierno busca desalentar el acatamiento a la medida de fuerza en el sector público y garantizar la actividad administrativa mientras se juega una de sus cartas legislativas más importantes del año.

El Gobierno confirmó que descontará el día a empleados públicos que se adhieran al paro de la CGT

En medio de una semana atravesada por la discusión de la reforma laboral en el Congreso, el Gobierno confirmó que descontará el día a los empleados públicos nacionales que participen del paro general impulsado por la CGT.

La decisión se da en simultáneo con el tratamiento del proyecto en la Cámara de Diputados que ya cuenta con media sanción y profundiza el clima de confrontación entre el Ejecutivo y los gremios.

“Vamos a descontar como sucede siempre”, ratificó una alta fuente de la Casa Rosada, reafirmando la postura que el Ejecutivo adoptó ante huelgas nacionales anteriores.

La advertencia oficial se mantiene firme incluso ante la confirmación de que no habrá transporte público, dado que los gremios de colectivos, trenes, subtes y taxis ratificaron su adhesión total a la protesta.

Desde el entorno del Presidente, subrayaron que los agentes estatales deberán “organizarse para llegar al trabajo y cumplir” con sus funciones pese a la falta de movilidad.