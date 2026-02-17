Peligroso accidente: un camión con combustible protagonizó un impresionante vuelco en Rincón de los Sauces

Ocurrió esta tarde a las 19.15 en el ingreso a la localidad. En el lugar trabajaron Policía, Bomberos y Defensa Civil.

Un peligroso vuelco se registró este martes por la tarde en la localidad de Rincón de los Sauces . El siniestro involucró a un camión con un chulengo de combustible y demandó el trabajo conjunto entre Policía, personal de Medio Ambiente, Defensa Civil y Bomberos .

Según la información aportada por la Central 16 de Bomberos Voluntarios , alrededor de las 19.15 , el personal de emergencias fue alertado por la Comisaría 35 sobre el accidente en la rotonda de ingreso a la localidad. De inmediato, dos dotaciones , a cargo del jefe de cuerpo activo, sargento Ricardo Reyes, se dirigieron al lugar.

Al llegar, se constató que se trataba del vuelco de un rodado de gran porte con capacidad para trasladar aproximadamente 4000 litros de combustible . El vehículo, perteneciente a la empresa Kompass, transportaba gasoil.

Debido al riesgo que representaba, se desplegó un operativo preventivo para garantizar la seguridad en la zona. Las tareas de prevención demandaron la intervención de bomberos y personal de la empresa que llevó adelante las maniobras necesarias para el enderezamiento e izaje del vehículo.

Situación contenida

Gracias a la rápida intervención de los servicios de emergencia, se logró controlar la situación y evitar mayores riesgos. Las autoridades no reportaron personas heridas, solo daños materiales.

En el operativo trabajaron de manera conjunta efectivos policiales de la Comisaría 35, personal de Medio Ambiente, Defensa Civil y Bomberos, reforzando el compromiso de los equipos de emergencia con la seguridad de la comunidad.

Dos autos chocaron en ruta 22 en Zapala

Esta misma tarde, la Ruta Nacional 22 registró un impresionante choque en la salida de la localidad de Zapala en dirección a Neuquén capital que involucró a dos vehículos.

El accidente ocurrió a pocos kilómetros del ingreso a la ciudad, cuando un automóvil Renault Logan impactó violentamente desde atrás a un rodado Fiat Palio que circulaba en el mismo sentido. Como consecuencia del choque, ambos vehículos sufrieron significativos daños materiales y quedaron detenidos sobre la calzada.

En el lugar trabajó personal policial y de seguridad vial, que se encargó de ordenar la circulación y relevar las circunstancias del hecho. Por este motivo se registró una importante demora en el tránsito.

Además, integrantes del Sistema Integrado de Emergencia del Neuquén (SIEN) se hicieron presentes para asistir a las personas involucradas. Hasta el momento no se informaron personas heridas, solo daños materiales.

Las autoridades recordaron la importancia de circular con extrema precaución y respetar las distancias de frenado, especialmente en el cierre de un fin de semana largo, que registra importantes filas en distintas rutas de la provincia, retornando a sus hogares.