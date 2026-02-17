Espectacular choque en la Ruta 22 entre dos autos cerca de Zapala

Ocurrió este martes por la tarde. En el lugar trabajó personal del SIEN y Policía para contener la situación.

La Ruta 22 volvió a registrar un impresionante choque este martes por la tarde. En esta ocasión se trató de un siniestro por alcance que ocurrió en la salida de la localidad de Zapala en dirección a Neuquén capital e involucró a dos vehículos.

El accidente ocurrió a pocos kilómetros de la ciudad cuando un Renault Logan impactó violentamente desde atrás a un Fiat Palio que circulaba en el mismo sentido. Las causas del mismo aún se encuentran bajo investigación.

Como consecuencia del choque, ambos vehículos sufrieron significativos daños materiales y quedaron detenidos sobre la calzada . Por este motivo se registró una importante demora en el tránsito.

En el lugar trabajó personal policial y de seguridad vial, que se encargó de ordenar la circulación y relevar las circunstancias del hecho. Además, integrantes del Sistema Integrado de Emergencia del Neuquén (SIEN) se hicieron presentes para asistir a las personas involucradas.

Hasta el momento no se informaron de personas heridas como consecuencia del impacto, solo daños materiales.

Las autoridades recomendaron a los conductores circular con extrema precaución y respetar las distancias de frenado, especialmente en el cierre de un fin de semana largo, en el cual ya se registran largas filas de vehículos en distintas rutas de la provincia, retornando a sus hogares.

Impactante choque entre dos autos en la ruta 22 en Zapala

Peligroso accidente en Rincón de los Sauces

Esta misma tarde, se registró un peligroso vuelco en otro sector de la provincia. Se trata de un siniestro en Rincón de los Sauces que involucró a un camión con un chulengo de combustible.

Según informó la Central 16 de Bomberos Voluntarios, alrededor de las 19.15, el personal de emergencias fue alertado por la Comisaría 35 sobre el accidente en la rotonda de ingreso a la localidad. De inmediato, dos dotaciones, a cargo del jefe de cuerpo activo, sargento Ricardo Reyes, se dirigieron al lugar.

Al arribar, se constató que se trataba del vuelco de un rodado perteneciente a la empresa Kompass, que transportaba gasoil. Debido al riesgo que representaba, se desplegó un operativo preventivo para garantizar la seguridad en la zona.

Las tareas de prevención demandaron la intervención de bomberos y personal de la empresa que llevó adelante las maniobras necesarias para el enderezamiento e izaje del vehículo. Gracias a la rápida intervención de los servicios de emergencia, se logró controlar la situación y evitar mayores riesgos.

En el operativo trabajaron de manera conjunta efectivos policiales de la Comisaría 35, personal de Medio Ambiente, Defensa Civil y Bomberos, reforzando el compromiso de los equipos de emergencia con la seguridad de la comunidad.