Narcos neuquinos quieren mejorar su imagen y reclaman salidas laborales

Durante las últimas semanas, se sucedieron las presentaciones en la justicia federal de varios hombres que cumplen condenas de distintos montos.

La División Antinarcóticos empezó a investigar a los condenados en 2019 y, en 2020 y 2021, logró un importante golpe con varios allanamientos.

Con el antecedente de respuestas positivas a otros condenados por narcotráfico , un neuquino que cumple un castigo de 7 años de cárcel efectiva no dudó en impulsar un pedido de salidas laborales. ¿Qué se resolvió?

El hombre que elevó el reclamo a través de la defensa oficial forma parte de las personas que fueron condenadas en 2024 tras una investigación de largo aliento que desarrolló el Departamento Antinarcóticos de la Policía provincial. El trabajo de las fuerzas de seguridad permitió poner fin a varios kioscos narco y también llevar al banquillo de la justicia federal al conjunto de los involucrados.

A dos años de la sentencia condenatoria, empezaron a sucederse los pedidos de los castigados para acceder a determinados beneficios, entre los que se destacan las salidas laborales. En apariencia, resueltos a transitar un nuevo camino en sus vidas, tres condenados hicieron presentaciones ante el área de Ejecución del TOF de esta capital.

El primero de los condenados que logró una resolución favorable fue Jonathan David Aravena, quien cumple un castigo de 4 años y 3 meses. Luego le siguió su papá, Agustín Rosario Aravena, quien purga una pena de 4 años y medio. Finalmente, días atrás, otro de los hombres declarados responsable por infracción a la Ley 23.737, Daniel Armando Coppi, obtuvo la prisión domiciliaria con permiso laboral.

Los reactivos dieron positivo en los 838 ladrillos de marihuana encontrados. Los reactivos dieron positivo en los 838 ladrillos de marihuana encontrados.

Una de las particularidades en las tres presentaciones fue la oposición del Ministerio Público Fiscal (MPF).

Aprovechando el viento de cola, otro de los condenados, Diego “El Pelado” Ríos, quien cumple la condena mayor, 7 años, se sumó a los pedidos de beneficios. En concreto, solicitó un permiso para salidas laborales mientras cumple prisión domiciliaria.

La fiscalía mantiene su postura negativa firme

Como si se tratara de un Quijote, el MPF volvió a pronunciarse en forma desfavorable al pedido del Pelado.

De igual modo, la defensa se encargó de reforzar su solicitud con la participación de la persona que va a emplear a Ríos en Neuquén capital y que se encargó de brindar un detalle de las tareas que va a desempeñar, además de los horarios.

kiosco narco cutral co

A su turno, el juez de Ejecución emitió su opinión a favor de las salidas laborales y le advirtió al empleador de Ríos que deberá informar cualquier tipo de irregularidad.

Una decena de condenados

El proceso investigativo que involucró a los Aravena, Coppi y Ríos quedó cerrado en los primeros meses de 2024 con la condena de una decena de mujeres y hombres que realizaban distintas tareas de transporte y comercialización de estupefacientes en Neuquén y localidades cercanas. Los allanamientos principales se llevaron a cabo en 2020 y 2021 y los imputados enfrentaron en marzo de 2024 el juicio oral por narcotráfico.

Algunos de los sospechosos empezaron a ser investigados en 2019 pero la labor principal de los sabuesos de Antinarcóticos se llevó a cabo en 2020 y 2021. Uno de los procedimientos se concentró en una vivienda del sector “La Costa”, en el barrio Valentina Sur. En ese lugar, fueron secuestrados más de 11 kilos de marihuana y cocaína. Entre las particularidades, se encontraron ladrillos de droga ocultos en autos de los sospechosos y, en una camioneta, fue hallada creatina micronizada, una sustancia utilizada en el estiramiento de los estupefacientes.

Los operativos simultáneos del 22 de enero de 2021 incluyeron viviendas de la ciudad de Cutral Co y otros barrios de Neuquén capital, con un destacado despliegue en la calle Novella al 1400 y la Colonia Nueva Esperanza. En todos estos puntos el resultado de la tarea policial fue muy positiva y se incautaron grandes cantidades de droga.