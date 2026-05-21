El Chañar: enfrentaba una causa por narcotráfico, se confesó ante la justicia y le darán una oportunidad

Varias personas que son investigadas por tenencia y venta de drogas revelan ante los funcionarios judiciales situaciones de una gran vulnerabilidad. En algunos casos, acuerdan una salida alternativa al castigo.

La mujer que realizará un tratamiento de desintoxicación tenía un poco más de 200 gramos de marihuana en su casa.

Una mujer que arrastraba una causa por narcotráfico desde principios de 2021 en el ámbito de la justicia federal neuquina mantuvo varios encuentros con la defensa oficial y reveló una situación de gran vulnerabilidad. A partir de esa exposición a su representante legal, se analizó la marcha del proceso que, en el presente año, ingresó en su etapa definitoria.

La mujer, que es trabajadora de casas particulares, tiene domicilio en la localidad de San Patricio del Chañar . La causa penal en su contra se abrió a partir del hallazgo fortuito de un poco más de 200 gramos de marihuana durante un allanamiento de los efectivos de Delitos Económicos de la Policía provincial. De esta forma, la mujer quedó imputada por el delito de tenencia de estupefacientes.

La imputada no solo expuso una situación de vulnerabilidad a su defensor sino también lo hizo en su declaración, donde reveló que era consumidora de estupefacientes y que la droga secuestrada tenía relación exclusiva con su consumo diario.

Desde el Ministerio Público Fiscal (MPF) no pusieron en duda el destino de la droga y apuntaron que no había elementos para atribuirle a la imputada un delito más grave.

Una brigada de Antinarcóticos trabajando en el Parque Central. Parte del secuestro de cogollos de marihuana. La Policía Federal logró incautar una importante cantidad de droga en los domicilios de los sospechosos pero no surgieron otros elementos de relevancia.

Frente a estas posiciones, las dos partes involucradas en el proceso coincidieron en darle una oportunidad a la mujer para que empiece un tratamiento de desintoxicación y no imponerle ningún tipo de castigo si es que cumple con lo pautado ante el Tribunal Oral Federal de esta capital (TOF).

El MPF aclaró ante el juez unipersonal del TOF que la conducta de la mujer se recalificaría como tenencia de estupefacientes para consumo personal y que, en ese marco, se proponía una solución alternativa del conflicto.

Compromiso de la imputada

Por su parte, la defensa manifestó que la imputada aceptaba lo acordado y que se comprometía a iniciar un tratamiento con el fin de curar su adicción a las drogas.

De forma paralela, el representante legal propuso el hospital de Centenario para que la mujer busque asistencia a su problema.

El dealer atrapado ocultaba más de 200 ravioles de cocaína. En el allanamiento fueron hallados envoltorios con cocaína y varias plantas de Cannabis sativa.

A su turno, el juez homologó el acuerdo impulsado por la fiscalía y la defensa, y recalcó que ante la voluntad de la imputada de recuperarse “el Estado tiene la obligación de facilitar el acceso a la asistencia correspondiente”.

Un caso similar en el barrio Sapere

Una situación no muy distinta a la de la mujer de El Chañar tuvo como protagonista a un adolescente del barrio Sapere que, tras hacerse cargo de la tenencia de más de un centenar de envoltorios con cocaína, se comprometió a iniciar un inmediato tratamiento de desintoxicación debido a su adicción a las drogas. La disposición fue establecida por el TOF en los primeros meses de este año.

El imputado ya alcanzó la mayoría de edad pero en su momento, cuando se inició la investigación en su contra, tenía 16 años. El hallazgo de la droga en su domicilio, ubicado sobre calle Tacuarí, fue circunstancial y en el marco de un allanamiento encabezado por personal de la Comisaría Segunda.

Apenas se le dio intervención al Departamento Antinarcóticos, fueron incautados 114 envoltorios con cocaína. El operativo se desplegó a mediados de 2021 y el adolescente fue imputado por tenencia de estupefacientes. A la hora de hacer su descargo cuando cumplió la mayoría de edad, aseguró que sufría adicciones y que, en la actualidad, seguía consumiendo estupefacientes.

Tratamiento en una sala de salud

En este marco, la defensa del joven propuso la realización de un tratamiento en la sala de salud del Sapere, con la presentación de informes periódicos sobre su evolución.

El MPF mostró su acuerdo y el imputado se comprometió a cumplir con lo establecido en una audiencia realizada ante el TOF.