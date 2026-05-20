Adiós zapatillas blancas: fueron furor pero en 2026 la tendencia impone este nuevo look

Los cambios en las tendencias también llegan al calzado , desde donde en 2026 también se busca transmitir identidad, rebeldía y emociones.

Durante años, las zapatillas blancas dominaron los outfits urbanos. La combinación de minimalismo impoluto, versatilidad con todo tipo de prendas y la promesa de un look limpio y moderno la convirtió en una aliada clave. Pero ya no más. Los cambios de tendencias y la evolución estética provocaron que actualmente ya no sean una referencia absoluta.

Los desfiles de 2026 en París y Milán –dos de las principales capitales de la moda- mostraron un cambio rotundo en el street style , dejando en claro que el calzado deportivo está entrando en una nueva era en busca de un punto divertido y audaz.

El ascenso de las zapatillas blancas estuvo ligado a varias tendencias culturales : el minimalismo, el auge del “quiet luxury” y la estetización de la vida cotidiana. Sin embargo, la repetición constante de la misma silueta y color generaron un desgaste .

Cuando una pieza se vuelve omnipresente, deja de funcionar como signo de distinción y pasa a ser un “uniforme” visual. Esto se contrapone especialmente con las generaciones jóvenes, que buscan signos de personalidad y riesgo estético. Así, surgen nuevas opciones, como zapatillas de colores o estampados animal print.

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Otra razón es práctica: el calzado blanco requiere muchos cuidados y mantenerlo inmaculado es un esfuerzo constante. Aunque existen materiales y acabados que facilitan la limpieza, la percepción de fragilidad se mantiene. En contraste, zapatos con patrones, colores o tonos medios disimulan el desgaste y permiten un uso más relajado sin que la apariencia se vea comprometida.

Por último, la búsqueda de autenticidad empuja a combinar piezas con carácter. Las zapatillas dejan de ser simples prendas funcionales para transformarse en símbolos de identidad. En ese contexto, el blanco neutro pierde fuerza frente a propuestas que buscan comunicar rebeldía, nostalgia o referencias culturales de manera más directa.

Animal print, la nueva moda que se impone en las zapatillas

El avance del animal print en el calzado combina deseo de atrevimiento y guiños retro. Las zapatillas con estampados de leopardo, serpiente o cebra funcionan como un recurso fácil para transformar un outfit básico en algo con personalidad instantánea.

Estas son algunas razones que explican su auge:

Impacto visual inmediato: el animal print rompe la monotonía y atrae miradas sin necesidad de muchas combinaciones.

el animal print rompe la monotonía y atrae miradas sin necesidad de muchas combinaciones. Asociaciones simbólicas: históricamente ligado a poder, sensualidad y cierta osadía, el estampado transmite confianza.

históricamente ligado a poder, sensualidad y cierta osadía, el estampado transmite confianza. Versatilidad moderna: usado con prendas minimalistas, el animal print actúa como punto focal; con estilos maximalistas, suma capas de textura.

usado con prendas minimalistas, el animal print actúa como punto focal; con estilos maximalistas, suma capas de textura. Influencia de celebridades y redes: influencers y celebridades sumaron estampados animales en cápsulas y colaboraciones, legitimando su uso en clave contemporánea.

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Colores en el calzado, otra alternativa que crece

La paleta cromática también volvió a la moda con fuerza: desde tonos neón a pasteles y combinaciones multicolor. Esto tiene una explicación tanto estética como emocional:

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Expresión de emociones: el color comunica estados de ánimo y actitudes; en una época marcada por incertidumbres, ofrece una vía simple de optimismo y juego.

el color comunica estados de ánimo y actitudes; en una época marcada por incertidumbres, ofrece una vía simple de optimismo y juego. Contraste con prendas neutras: una zapatilla colorida revitaliza looks sobrios sin esfuerzo, siendo ideal para quienes quieren singularizar su imagen sin cambiar todo el vestuario.

una zapatilla colorida revitaliza looks sobrios sin esfuerzo, siendo ideal para quienes quieren singularizar su imagen sin cambiar todo el vestuario. Innovación de marcas: muchas firmas incorporan tecnologías de materiales y tintes que permiten combinaciones atrevidas y acabados duraderos, haciendo el color más atractivo y práctico.

muchas firmas incorporan tecnologías de materiales y tintes que permiten combinaciones atrevidas y acabados duraderos, haciendo el color más atractivo y práctico. Cultura pop y nostalgia: referencias a los 80 y 90, con su explosión de color, influyen en colecciones que apelan a la memoria afectiva.

Por qué el gris es el nuevo neutro

gris El gris es el nuevo neutro en el mundo del calzado.

Si bien el blanco perdió su monopolio, eso no significa el regreso del negro como único neutro. El gris emerge como el nuevo comodín por motivos estéticos y funcionales: