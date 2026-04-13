El estilo earth-first inspira el uso de estos colores que serán tendencia en el otoño de 2026 .

Moda de otoño 2026: estos son los 5 colores tendencia para esta temporada que salen de lo clásico

A fines de los años 70, surgió el movimiento ecologista Earth-First! (Primero la Tierra!) en Estados Unidos. Y, con el paso de los años, este movimiento representó una fuente de inspiración en diversas áreas. Una de ellas fue la moda que, con el correr del tiempo, incorporó determinados colores que, en el otoño de 2026 , prometen volver a convertirse nuevamente en tendencia . ¿Cuáles son?

Los especialistas aseguran que -fundamentalmente- los colores de la temporada otoño 2026 se inspiran en la naturaleza y en una mirada más consciente de la moda, en la que sobresalen los tonos orgánicos y los materiales nobles.

Los colores del otoño 2026 que prometen convertirse en tendencias clave en la moda son:

Marrones intensos.

Verde oliva.

Bordó y rojo profundo.

Butter yellow.

Azules profundos.

Según lo destacan los especialistas en moda, en el otoño de 2026 los tonos neutros tradicionales se reinventan y los tonos tierra se consolidan como base del guardarropa. De esta manera, abrigos, prendas de cuero y conjuntos sastreros incorporan nuevas tonalidades que resultan fáciles de combinar y aportan una estética atemporal.

Por estos motivos los colores del otoño 2026 serán tendencia

Los marrones intensos -desde el chocolate profundo hasta el camel y el moca- se afirman como los nuevos tonos neutros base del guardarropa, desplazando en muchos casos al negro clásico. Así, se verán especialmente en abrigos, tapados estructurados y prendas de cuero. El marrón posee una ventaja clave: funciona como un color comodín que se adapta tanto a looks monocromáticos como a combinaciones más audaces.

En tanto, el verde oliva -inspirado en la naturaleza- proporciona frescura y modernidad a los looks cotidianos. Así, podrán verse en prendas exteriores como trenchs, parkas y tapados. Estos tonos se combinan con facilidad con marrones y neutros cremosos, creando looks armónicos y elegantes sin esfuerzo.

Tanto el bordó como el rojo profundo aportan profundidad y elegancia, y aparecen en prendas que buscan destacarse sin caer en excesos. Vestidos, chaquetas, faldas y accesorios en este tono serán aliados perfectos para sumar carácter a los looks. Es un color que funciona tanto de día como de noche y que aporta un aire refinado sin perder versatilidad.

066d63b5974d5db37331ac5b4c0165f8.jpg El bordó como el rojo profundo aportan profundidad y elegancia.

Por su parte, el butter yellow -suave y delicado- es una alternativa elegante que aporta claridad a los conjuntos. Estos colores cumplen un rol clave: equilibran la paleta y aportan luz a los looks invernales. Podrán apreciarse en sweaters, chaquetas livianas y prendas tejidas que persiguen suavizar el impacto visual de los tonos más oscuros.

Por último, los azules profundos -como el azul petróleo, el teal y el azul medianoche- se posicionan como tendencias alternativas elegantes y versátiles. Y es que funcionan muy bien en sweaters, chaquetas y prendas sastreras, donde aportan contraste sin por ello perder sofisticación.