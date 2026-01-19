Espectáculos La Mañana Valentino Murió Valentino Garavani, un ícono de la moda

Garavani construyó una carrera que redefinió la elegancia contemporánea. Qué se sabe de su fallecimiento.







Este lunes se conoció una importante pérdida de la moda, tras conocerse la muerte de Valentino Garavani.

A los 93 años falleció en Italia uno de los diseñadores más influyentes del último siglo.

La influencia del diseñador no solo marcó tendencia con sus creaciones, sino que redefinió la cultura pop y el jet set global a través de amistades legendarias con estrellas del cine y la música.