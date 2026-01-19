El clima en Neuquén

La Mañana Valentino

Garavani construyó una carrera que redefinió la elegancia contemporánea. Qué se sabe de su fallecimiento.

Murió Valentino Garavani, un ícono de la moda

Este lunes se conoció una importante pérdida de la moda, tras conocerse la muerte de Valentino Garavani.

A los 93 años falleció en Italia uno de los diseñadores más influyentes del último siglo.

La influencia del diseñador no solo marcó tendencia con sus creaciones, sino que redefinió la cultura pop y el jet set global a través de amistades legendarias con estrellas del cine y la música.

Hasta el momento, la familia y la casa de moda Valentino no han emitido un comunicado con mayores detalles médicos.

Noticia en desarrollo

