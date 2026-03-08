Nueva era entre Argentina y Chile: Neuquén atenta al cambio de época

El derechista José Antonio Kast asume la presidencia este miércoles. Su afinidad con Javier Milei insinúa sintonía fina. La provincia, escenario de algunos fenómenos que ya marcan una nueva sensación térmica.

José Antonio Kast asumirá este miércoles 11 de marzo la Presidencia de Chile . No será solamente el regreso de un jefe de Estado de derecha a La Moneda, sino un cambio de rumbo áspero hacia adentro y hacia afuera de las fronteras trasandinas, cuyo impacto en Neuquén seguramente no demorará en notarse .

Las relaciones entre ambos países mejorarán seguramente, tal como Kast lo dejó en evidencia nada más ganar y reunirse en Buenos Aires con Javier Milei , cuya participación en la ceremonia de asunción fue oficialmente confirmada en Santiago por la Cancillería.

Uno de los principales temas que ambos abordaron fue la cuestión de la seguridad en los pasos binacionales, donde el nuevo Presidente pondrá en marcha el denominado “ Escudo Fronterizo ”, cuyos alcances aún no se precisaron, pero que Kast insinuó que podrían ser como los implementados por Donad Trump en Estados Unidos y Viktor Orban en Hungría.

Si bien estas medidas comenzarán por el norte de Chile, donde no hay pasos con provincias argentinas, el nuevo inquilino de La Moneda y Milei ya trazaron una hoja de ruta común para el abordaje de la inmigración ilegal.

Para que no queden dudas: dos militares de peso, un general retirado del Ejército y un vicealmirante de la Marina, se encargarán de llevar adelante las nuevas medidas, según anunció la Oficina del Presidente Electo.

Cambios que se anticiparon

Los pasos fronterizos entre los dos países registraron este verano cambios significativos, especialmente del lago argentino, donde los cruces para ir de vacaciones o compras cayeron drásticamente. Según se señala en Chile, la merma fue de 30% y podría ser aún mayor una vez que se conozcan los datos oficiales de febrero.

El Paso Samoré, en Neuquén es un caso concreto. Pero el mismo fenómeno se replica en Mendoza (Cristo Redentor) y San Juan (Agua Negra), entre otros.

cardenal samore

Las explicaciones que grafican el impacto hay que buscarlas también en el lado argentino donde el marcado deterioro de la caída del consumo y la estrechez financiera en los bolsillos van al compás de un deslustre económico de mayor alcance.

El fortalecimiento del peso chileno, impulsado por el alza del precio del cobre y el clima favorable de los mercados ante la llegada del gobierno de derecha, encareció aún más a Chile como destino para turistas extranjeros. Lo mismo que les pasó a los chilenos en Argentina tras la llegada de Milei al poder, explican en Santiago.

Pero, no se puede soslayar la cuestión de la inseguridad. Diversos hechos delictivos como robos y ataques a turistas argentinos en destinos tranquilos de playa en el Pacífico cambiaron los humores de quienes frecuentan esos sitios al punto que la Embajada del país en Santiago desalentó indirectamente los viajes con recomendaciones de cuidado adicionales para evitar dolores de cabeza.

En este escenario, a fines de mes comenzarán a operar los vuelos directos entre Santiago de Chile y Neuquén, una ruta que amplía el creciente tráfico del aeropuerto local y ofrece la posibilidad de buscar mejores precios a quienes lo utilicen como conexión para otros puntos del mundo.

anuncio latam vuelos chile

Argentina y Chile inauguran una nueva era entre dos presidentes afines política y económicamente. A la luz del impulso dado por Milei a Neuquén en el reciente discurso de apertura de sesiones ordinarias en el Congreso, la expectativa en la provincia es creciente. No obstante, la sintonía fina entre dos presidentes temperamentales no siempre es suficiente para relaciones bilaterales armónicas.