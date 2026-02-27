Por qué La Quiaca será un punto clave que atraerá a compradores argentinos desde el exterior

El proyecto se integrará a un corredor logístico que ya cuenta con el parque industrial y una zona franca en pleno funcionamiento.

La iniciativade liberar de impuestos a los producotos busca competir directamente con las compras que realizan miles de argentinos en el exterior.

Argentina tendrá una nueva zona franca, un espacio libre de impuestos para incentivar las compras. El objetivo es poder atraer a quienes viajan hasta Chile atraídos por los precios. En las últimas horas se oficializó el llamado a licitación para ponerla en marcha.

La iniciativa apunta a competir con los centros comerciales del exterior, como Iquique , y captar el gasto de miles de argentinos que cruzan la frontera para aprovechar precios más bajos. El esquema contempla una franquicia minorista de hasta 600 dólares por persona .

La nueva zona franca estará instalada en la ciudad de La Quiaca, Jujuy. Las autoridades provinciales destacan que el proyecto no solo beneficiará a los residentes, sino que está diseñado para convertir a la región en un polo de atracción turística y comercial, aprovechando la ubicación estratégica de La Quiaca como puerta de entrada y salida hacia el mercado andino.

Zona Franca, el nuevo proyecto para comprar sin impuesto

La apuesta de Jujuy es ambiciosa: replicar el éxito de otros centros libres de impuestos para atraer a los compradores que hoy cruzan las fronteras. Según estudios de mercado citados por el Gobierno provincial, una parte mayoritaria de las ventas en zonas francas extranjeras como la de Iquique proviene de ciudadanos del norte argentino y del sur de Bolivia.

Con la puesta en marcha de este nuevo predio, se espera que ese caudal de clientes se vuelque al mercado interno, impulsando inversiones en infraestructura, hotelería y servicios.

La Quiaca

El proyecto se integrará a un corredor logístico que ya cuenta con el parque industrial y la zona franca de Perico en pleno funcionamiento. La intención oficial es generar un eje de desarrollo que conecte Perico, La Quiaca y Jama, posicionando a la provincia como un referente del comercio minorista en América Latina. Para finales de abril de 2026, se conocerán las ofertas de las empresas interesadas, con una fuerte expectativa en la participación de capitales locales para asegurar que la riqueza generada permanezca en la región.

Franquicias y beneficios para los compradores

La nueva zona franca funcionará bajo la modalidad de duty free, permitiendo a los visitantes acceder a una amplia gama de productos con ventajas impositivas significativas.

Según precisaron, el esquema está pensado tanto para el consumidor final como para potenciales procesos de industrialización y exportación.

Los puntos centrales del funcionamiento de la zona franca de La Quiaca incluyen: