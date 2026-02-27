Encontraron muertos a una pareja y su hijo de 13 años: la escalofriante sospecha

La policía llegó hasta la vivienda familiar tras un llamado de alerta. Qué encontraron los agentes al llegar.

La muerte de una familia causó conmoción en la ciudad de Caseros, provincia de Buenos Aires. Se trata de una pareja y su hijo adolescente, quienes fueron hallados sin vida en el interior de una vivienda.

Los fallecidos fueron identificados como Ricardo Benítez, un hombre adulto que residía en el lugar con Viviana Angélica Molina, su pareja; y Lionel Ricardo Benítez, de 13 años, hijo de ambos. Los tres convivían en la propiedad donde fueron encontrados sin vida.

El hecho se conoció la tarde de este jueves a partir del llamado al 911 realizado por Erica Yohana Benítez, hermana de Ricardo, quien se acercó hasta el lugar tras varias horas sin poder comunicarse con él. Ante la falta de respuesta, y con autorización, el personal policial ingresó y realizó el hallazgo.

Lo primero que encontraron los policías fue el cuerpo de Benítez tendido en el suelo. En la habitación matrimonial hallaron el cadáver de Angélica Molina y, a escasos metros, estaba el cuerpo del adolescente.

Según las primeras medidas, los cuerpos tenían lesiones compatibles con heridas de arma de fuego. En el lugar no se observaron signos de violencia ni indicios de ingreso forzado, lo que orienta la investigación hacia un episodio ocurrido en el ámbito intrafamiliar, aunque las circunstancias deberán ser determinadas por las pericias.

doble asesinato y suicidio Caseros

De acuerdo con el testimonio de la familiar, Benítez atravesaba problemas psiquiátricos y se encontraba desempleado desde hacía aproximadamente un año. Asimismo, no se registraban antecedentes previos de violencia familiar, indicaron las fuentes.

La Justicia ordenó la intervención de peritos forenses y continúa con la recolección de pruebas para establecer con precisión cómo se desarrollaron los hechos. Los resultados de las autopsias y de los análisis técnicos serán claves para esclarecer lo ocurrido. La causa se investiga como presunto doble homicidio seguido de suicidio. Buscan reconstruir el contexto familiar en el que ocurrió el hecho.

Un policía asesinó a su expareja, grabó todo y después se suicidó

A fines del año pasado, un caso similar azotó la ciudad misionera de Comandante Andresito. Una oficial de la Policía fue asesinada a balazos por su expareja, quien también pertenecía a la misma institución. El femicida se disparó instantes después del ataque.

Natanael Comes, de 28 años, asesinó a su expareja, Daiana Raquel Da Rosa, de 27. El hecho impactó en la ciudad, ya que el femicida grabó un video y posteriormente se suicidó. Tras el ataque, Comes se efectuó un disparo en la cabeza. Fue trasladado de urgencia al hospital local, pero falleció minutos después a causa de la gravedad de la herida.

Ambos habían mantenido una relación de concubinato que terminó meses antes. No existían medidas judiciales ni antecedentes previos vinculados al vínculo.

femicidio seguido de suicidio Misiones

Según las primeras informaciones, la víctima había finalizado recientemente la relación con el joven, perteneciente a la Comisaría jurisdiccional de Andresito, y comenzado un nuevo vínculo con otro efectivo policial. Al enterarse, el agresor se dirigió hasta el domicilio y la atacó.

Los vecinos del lugar alertaron a la Policía al escuchar gritos y disparos. Cuando una comisión llegó al domicilio, Comes efectuó nuevos disparos desde el interior de la vivienda y amenazaba con quitarse la vida.

Antes del hallazgo, el hombre había enviado un audio a sus compañeros de trabajo en el que admitía haber cometido "una macana". Además, grabó un video en el que mostraba el cuerpo de su expareja y registraba el momento en que se quitaba la vida de un disparo.