Canjes y vida de influencer en la cárcel: el polémico festejo de cumpleaños de una presa

Está condenada desde el 2014 y cosecha cientos de seguidores en las redes sociales donde muestra cómo es su vida de "influencer". Las polémicas imágenes.

Una presa del Penal 40 ha ganado popularidad en las redes sociales, tras la viralización de imágenes donde se la puede ver celebrando su cumpleaños con una llamativa fiesta, donde no faltaron luces, música y globos.

Paola "Malala" Galeano, la "presa influencer" , se volvió viral en redes sociales publicando videos desde el Penal N° 40 de Lomas de Zamora. Está recluida en esa cárcel desde el 2014 y en los últimos días generó polémica tras celebrar su cumpleaños a todo volumen.

El festejo se realizó con arcos de globos, cortinas de cotillón, parlantes con música, luces led y una torta de pastelería decorada con un adorno de corona. En su publicación escribió: “¡Mi último cumpleaños en la cárcel! 12 cumpleaños encerrada, basta para mi y pronto para todos. #BarrioPrivado “.

La joven tiene casi 300 mil seguidores en sus redes sociales, siendo reconocida por compartir su día a día en el penal que tiene las paredes y rejas pintadas de rosa.

Polémica por el festejo de cumpleaños de la "presa influencer"

Por qué está presa Paola Galeano

Según informaron en Mediodía Noticias, Galeano fue detenida por un episodio que ocurrió en 2013, cuando ella y otros tres hombres asesinaron a balazos a Carlos Alberto Gauna mientras intentaban robarle la camioneta.

En el 2014 aceptó un juicio abreviado en el Tribunal en lo Criminal Nº5 de La Matanza, donde fue condenada por ser partícipe necesario del homicidio en ocasión de robo. Se consideró que ocultó información y señaló donde iba a estar la víctima para realizar el asalto.

En un comentario de TikTok, la propia Galeano habló sobre su situación penal: “Yo no maté a nadie. Yo estuve en un hecho en el cual falleció alguien, pero yo no lo hice. Sí me hago cargo del robo y de haber estado ahí, y no estoy orgullosa de eso. Yo hoy no soy la misma de antes. Mi mente piensa y actúa diferente”.

presa influencer (1)

En el 2016 su defensora presentó un recurso ante la Suprema Corte bonaerense, sin embargo, fue rechazado. A menos de un año para su libertad, Galeano se volvió famosa en redes sociales publicando contenido haciendo canjes y transmisiones en vivo.

La presa influencer, con cientos de seguidores en TikTok

En su cuenta de TikTok, que es la que más seguidores tiene entre todas sus redes, la joven publica bailes, videos hablando con sus seguidores, lives, entre otros formatos. Según información publicada por Canal 13, los vivos de "Malala" han llegado a contar con 52.000 personas sintonizándolos simultáneamente.

En una entrevista con Infobae, Galeano dijo que "después de estar tantos años acá adentro, sin posibilidad de poder disfrutar un poco de la vida en sociedad, encontré en las plataformas digitales mi salida, mi libertad a través de una pantalla. Es una comunidad grande y me ayudo a comprender la vida de otra manera".

Respecto a los canjes, expresó "me ofrecen trabajo, me hablan para publicidad, para casinos, más que nada".

Ante el fenómeno, algunos seguidores le comentaron “Vamos Pao, ya a nada de la calle”, o “feliz cumple bella y pronta libertad”. Mientras que otros usuarios de redes sociales cuestionaron dicho festejo. “Tienen que pagar por lo que hicieron. Al que mataron no cumple más años y cada recordatorio del cumpleaños de la víctima es un dolor para los familiares“, dijo uno.

Y otro añadió: ”Las cárceles de Provincia de Buenos Aires bajo la gestión de Kicillof son una joda”. De acuerdo a lo que trascendió, Galeano espera ser liberada el 31 de agosto de este año.