Polémica: descubrieron el pasado oculto de una monja que se volvió viral en Tik Tok

Un antiguo cura que fue detenido por estafa se hizo viral ocho años después como monja.

Un antiguo cura que fue detenido por estafa se hizo viral ocho años después como monja.

Un verdadero escándalo se desató cuando una presunta monja se hizo viral en redes sociales. Con miles de visualizaciones en TikTok, comparte videos religiosos, cantos y bailes característicos de la plataforma. Pero resultó tener un pasado como cura estafador , ya que años atrás se hizo pasar por sacerdote y estuvo detenido.

El caso salió a la luz a mediados de octubre, tras un informe del programa Contigo en la Mañana, de Chilevisión, que reveló que la religiosa —que ahora asegura pertenecer a la congregación Samaritanas del Corazón de Jesús — sería conocida anteriormente como Andrés Alfaro Araya , detenido en 2016 por la Policía de Investigaciones (PDI). Aseguran que fue un “falso cura”.

En ese entonces se presentaba como “Fray Alejandro del Santísimo Trino de los Laicos Dominicanos y de la Beata Teresa de Calcuta” y fue acusado de estafar a familias con falsas promesas de viviendas. El monto del fraude alcanzó los 20 millones de pesos chilenos (cerca de 21.000 dólares actuales) .

Ocho años después, Alfaro reapareció en las redes sociales bajo una nueva identidad. “Yo soy Teresa. Si bien es cierto que fui acusada de esa estafa en el año 2016, ahora soy monja”, declaró ante las cámaras del programa chileno y admitió haber sido detenida en ese entonces.

“Tengo mi arzobispo, somos de la Iglesia Episcopal Anglicana de Chile, que está regulada por el Ministerio de Justicia”, agregó.

Polémica en Chile - monja viral es un antiguo “cura estafador”

La nueva etapa como monja

En esta nueva etapa, Teresa se dedica a vender objetos religiosos y realizar obras de caridad en hospitales, además de compartir videos de oración, cantos y bailes en TikTok.

La dirección del hospital regional de Copiapó, un centro de salud en el que realiza actos de caridad, difundió un comunicado que indica que Teresa está suspendida de su labor como acompañante religiosa (situación que fue informada al arzobispo de su iglesia) por agredir verbalmente y amenazar a una funcionaria y al voluntariado de Damas de Rosa que realizan su labor en el servicio de pediatría.

Teresa monja acusada de estafa

Además, nuevas denuncias señalan que la ahora monja habría vuelto a solicitar dinero a sus seguidores. Lo hizo bajo el pretexto de costear supuestos tratamientos médicos, afirmando padecer un tumor cerebral.

Según afirmó frente a las cámaras de Chilevisión, su tumor está siendo estudiado para determinar si es maligno o benigno. "Me hice la resonancia el primero de octubre", dijo. En ese contexto, también mostró documentos que acreditarían, supuestamente, su diagnóstico.

“Es fácil agarrarse de algo que pasó hace diez años, pero no de lo que estoy haciendo actualmente. Mis seguidores saben que el trabajo que hago es netamente por mis rosarios, porque tengo un tumor cerebral que me tengo que tratar”, afirmó en diálogo con el programa.

Además de sus pedidos de dinero a sus seguidores, en algunos de sus videos publicados aparece un hombre identificado como “Padre Eugenio”, quien sería su pareja y con quien la monja viviría en Las Condes, una comuna de Santiago. Sin embargo, Alfaro lo describió como “hermano, en el sentido religioso” y miembro de su organización, según difundieron medios locales.