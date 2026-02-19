Inglaterra: por qué arrestaron al expríncipe Andrés, hermano del rey Carlos III, el día de su cumpleaños

La Policía abrió una investigación por presunta conducta indebida en un cargo público tras evaluar reportes vinculados a Jeffrey Epstein.

El expríncipe Andrés , hermano del rey Carlos III e hijo de Isabel II, fue arrestado este jueves en Inglaterra , en el día de su cumpleaños 66, bajo sospecha de mala conducta en el ejercicio de un cargo público en el marco de una presunta vinculación con Jeffrey Epstein , el fallecido delincuente sexual infantil estadounidense.

La Policía de Thames Valley, la fuerza responsable de la zona donde se encuentra Royal Lodge, la residencia en la que vivió hasta hace poco, no precisó el nombre de la persona arrestada, de acuerdo con las leyes británicas que regulan este tipo de casos.

Solo indicó en un comunicado oficial que se trataba de “ un hombre de unos sesenta años , de Norfolk, bajo sospecha de mala conducta en un cargo público", que había quedado “bajo custodia policial”.

La confirmación de que se trataba de Andrew Mountbatten-Windsor la realizó la cadena BBC, que citó como fuente imágenes que mostraban la llegada de vehículos a su residencia en la finca de Sandringham en Norfolk, en el este de Inglaterra.

El arresto de quien perdiera su título real el año pasado se produjo mientras se analizan informaciones que vinculan al exmiembro de la familia real con la presunta entrega de datos sensibles durante su desempeño como emisario del Reino Unido para el comercio internacional entre 2001 y 2011.

Las razones de la detención del expríncipe Andrés en Inglaterra

La Policía informó que se encuentra “evaluando” reportes según los cuales el expríncipe habría enviado información comercial potencialmente confidencial a Jeffrey Epstein en 2010.

Andrés príncipe 2 El expríncipe Andrés perdió los títulos militares y patrocinios en 2022.

“Tras una evaluación exhaustiva, hemos abierto una investigación sobre esta denuncia de conducta indebida en el ejercicio de un cargo público”, confirmó el subjefe de policía, Oliver Wright.

También subrayó la necesidad de resguardar el proceso en curso: “Es importante que protejamos la integridad y la objetividad de nuestra investigación mientras trabajamos con nuestros socios para investigar este presunto delito”.

El expríncipe niega las acusaciones

Según consignaron medios británicos, Andrew Mountbatten-Windsor negó haber cometido algún delito.

La ampliación de la documentación conocida en la causa sugiere que Epstein, quien fue encontrado muerto el 10 de agosto de 2019 en su celda, mientras esperaba juicio por cargos de tráfico sexual, habría organizado encuentros privados, viajes y presentaciones aprovechándose de las conexiones del entonces príncipe, utilizando su cargo, contactos e influencia en beneficio propio.

El expríncipe Andrés perdió los títulos militares y patrocinios en 2022, en momentos en que se enfrentaba a un caso civil en EE.UU. por las acusaciones de haber agredido sexualmente a Virginia Giuffre, cuando ella tenía 17 años.

"Con la aprobación y el acuerdo de la Reina, las afiliaciones militares y los patrocinios reales del Duque de York han sido devueltos a la Reina. El duque de York seguirá sin desempeñar ninguna función pública y está defendiendo este caso como ciudadano privado", comunicó oficialmente el Palacio de Buckingham.

Finalmente, el expríncipe llegó a un acuerdo con Giuffre. Pese a que no se revelaron detalles, se supo que haría una "donación sustancial a la organización benéfica” de la mujer.