El paro de la CGT en Neuquén empezó con demoras en Ruta 7 por una volanteada

Trabajadores y trabajadoras de la educación, de salud, estatales, agrupaciones estudiantiles y artistas, nucleados en partidos de izquierda, realizan una volanteada sobre ruta 7 a la altura del Barrio Parque Industrial. Se trata de la primera acción del día en el marco del paro nacional convocado por la CGT.

"Vinimos a manifestar nuestro rechazo a la reforma laboral de Milei. Pero también el repudio a la pasividad de la CGT, a quienes exigimos que esto continúe con un plan de lucha que culmine con una huelga general hasta tirar la ley y todo el plan de ajuste del gobierno", señaló el obrero ceramista y diputado del PTS-FITU Andrés Blanco.

Blanco agregó que "estamos exigiendo a la CGT, a la CTA y los grandes sindicatos a que le den continuidad al paro, con un verdadero plan de lucha. El camino para derrotar esta reforma y todo el plan de ajuste es la huelga general".