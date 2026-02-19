El paro de la CGT en Neuquén empezó con demoras en Ruta 7 por una volanteada

Desde las 7, el Parque Industrial de Neuquén es escenario de la primera acción en el marco del paro nacional.
Trabajadores y trabajadoras de la educación, de salud, estatales, agrupaciones estudiantiles y artistas, nucleados en partidos de izquierda, realizan una volanteada sobre ruta 7 a la altura del Barrio Parque Industrial. Se trata de la primera acción del día en el marco del paro nacional convocado por la CGT.
"Vinimos a manifestar nuestro rechazo a la reforma laboral de Milei. Pero también el repudio a la pasividad de la CGT, a quienes exigimos que esto continúe con un plan de lucha que culmine con una huelga general hasta tirar la ley y todo el plan de ajuste del gobierno", señaló el obrero ceramista y diputado del PTS-FITU Andrés Blanco.
Blanco agregó que "estamos exigiendo a la CGT, a la CTA y los grandes sindicatos a que le den continuidad al paro, con un verdadero plan de lucha. El camino para derrotar esta reforma y todo el plan de ajuste es la huelga general".
El diputado y obrero ceramista denunció que "la reforma laboral es un ataque brutal contra la clase trabajadora, que pretende generalizar la precarización laboral que ya viven miles en el país. Es una ley anti-obrera de principio a fin, eso no cambia si modifican un artículo. Con esta reforma se envalentona a las patronales, como vemos en FATE, donde uno de los empresarios más ricos del país decidió despedir a más de 900 obreros. Sólo la clase trabajadora, en las calles, puede pararle la mano al Gobierno y los patrones".
Te puede interesar...
Leé más
El calor sigue firme en Neuquén: a cuánto llegarán las temperaturas
Entrega de kits escolares en Neuquén: los puntos de distribución, horarios y requisitos clave
Dónde queda el barrio La Victoria, el loteo donde un heredero frenó las escrituras a 168 propietarios en Neuquén
Noticias relacionadas
Dejá tu comentario