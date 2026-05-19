El directivo docente cumplió la condena que le habían aplicado las autoridades educativas y volvió a su puesto laboral pero los docentes piden otra solución.

Suspenden las actividades en el CEF N°4 por el regreso de un director denunciado por maltrato

La comunidad educativa del Centro de Educación Física ( CEF) N°4 del barrio Belgrano decidió suspender las actividades luego de conocerse el regreso de un director que había sido apartado años atrás tras denuncias por maltrato laboral , acoso verbal y situaciones de violencia hacia docentes y alumnos. La medida fue anunciada por docentes del establecimiento, quienes aseguran que no retomarán las clases hasta obtener una respuesta de las autoridades educativas.

Una docente de la institución, Mariela Pavón , explicó el conflicto que atraviesa el CEF y relató el rechazo generalizado de trabajadores, alumnos y familias ante la reincorporación del director del establecimiento.

Según contó Pavón a LU5 , el conflicto comenzó la semana pasada, cuando la institución recibió un correo electrónico informando que el directivo debía volver a cumplir funciones a partir del 18 de mayo.

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La docente recordó que el director había sido apartado del CEF N°4 en 2022 luego de múltiples denuncias realizadas por integrantes de la comunidad educativa. “Fue transferido de lugar por diferentes problemas, por maltrato, denuncias”, sostuvo.

De acuerdo con el relato de la docente, tras ser retirado del CEF, el directivo fue destinado a otra institución educativa, donde también se registraron conflictos similares.

“Resulta que en la escuela donde estuvo hasta hace poco también fue denunciado por maltratos a las compañeras y bullying”, aseguró.

A pesar de esos antecedentes, ahora fue reincorporado nuevamente al CEF N°4. Pavón indicó que las autoridades les comunicaron que el docente “nunca dejó de ser director” del establecimiento, ya que había atravesado un sumario y una condena que ya cumplió.

“De acá se fue con un sumario y una condena que él ya cumplió. Lo que nos manifestó la supervisora es que él nunca dejó de ser director de acá, pero ahora vuelve a cumplir sus funciones”, detalló.

Embed - DOCENTES y ALUMNOS del CEF 4 suspenden clases por el regreso de un DIRECTOR DENUNCIADO

“No queremos volver a pasar por lo mismo”

La docente describió un clima de angustia y preocupación entre los trabajadores del CEF. Según dijo, durante la gestión anterior del director existieron situaciones reiteradas de hostigamiento y violencia verbal, especialmente hacia mujeres.

“Nosotros como equipo docente estamos repudiando el regreso porque ya sufrimos la presencia de él, padecimos los maltratos y el acoso verbal permanente que ejercía”, manifestó.

Pavón afirmó que el trato hacia los docentes era intimidante y muchas veces ocurría en espacios privados dentro de la institución. “Él encontraba la manera de que los docentes siempre estuviéramos solos y nos hablaba mal. Varias compañeras hemos sido testigos de cómo les gritaba en la dirección”, relató.

Incluso aseguró que algunas trabajadoras terminaron con licencias médicas producto de la situación vivida. “Muchas compañeras lo denunciaron y se tuvieron que ir de la institución. Salieron muy mal”, señaló.

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La docente remarcó que, después de la salida del director, el equipo logró reconstruir el funcionamiento interno del CEF y recuperar un clima de trabajo saludable. “Después que se fue, nos volvimos a rearmar como equipo y ahora estábamos trabajando en armonía”, expresó.

Denuncias también de alumnos

El malestar no se limita únicamente al plantel docente. Pavón sostuvo que también existen alumnas y alumnos que recuerdan situaciones de maltrato durante la gestión anterior del director.

“Hay muchas alumnas que ayer estaban enojadas por la vuelta de él porque también fueron maltratadas”, afirmó. En ese sentido, relató algunos episodios que calificó como “muy graves”, especialmente hacia personas adultas que asistían a actividades del CEF.

“A las alumnas mayores les decía: ‘Viejas de mierda, ¿a qué vienen a la institución?’”, contó la docente durante la entrevista.

Pavón explicó que el director se presentó el lunes por la tarde acompañado por la supervisora escolar. Para entonces, ya había docentes y alumnos esperando en el establecimiento.

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“Ayer a las tres de la tarde se presenta con la supervisora. La gente ya estaba esperando el regreso para evitar que vuelva a cumplir sus funciones”, indicó.

Durante el encuentro se realizó una reunión entre autoridades, trabajadores y miembros de la comunidad. Según relató la docente, el encuentro se extendió durante más de dos horas. Finalmente, el director se retiró del lugar.

Tras esa situación, los docentes resolvieron suspender las actividades del CEF hasta obtener una respuesta concreta de las autoridades provinciales. “Tomamos la medida de no seguir dando clases hasta que las autoridades nos resuelvan la situación”, sostuvo la docente.

El reclamo, explicó, apunta tanto a proteger a los trabajadores como a resguardar a los alumnos y alumnas que asisten diariamente al centro deportivo. “Queremos resguardarnos como equipo docente, pero también resguardar a nuestros alumnos y a nuestros niños”, señaló.

Pavón insistió en que la comunidad educativa no quiere atravesar nuevamente situaciones de violencia institucional como las denunciadas años atrás.

Mientras continúa el conflicto, docentes y delegados fueron convocados a reuniones con autoridades del Consejo Provincial de Educación para intentar destrabar la situación. Además, anunciaron nuevas convocatorias y manifestaciones frente a la institución para exigir respuestas.

Un antecedente marcado por la tragedia

Durante la entrevista radial también recordaron que la gestión de Sol al frente del CEF N°4 estuvo atravesada por otro hecho de fuerte impacto público: el fallecimiento de un hombre que asistía a clases de natación en la pileta del establecimiento.

El episodio ocurrió en 2022 y derivó en cuestionamientos hacia el funcionamiento institucional de aquel momento. Si bien el caso judicial siguió su propio curso, el recuerdo de ese hecho volvió a aparecer entre integrantes de la comunidad educativa al conocerse el regreso del directivo. Por ahora, las actividades continúan suspendidas y el conflicto permanece abierto.