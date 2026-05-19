Presentan los créditos hipotecarios en la región del Pehuén: cómo acceder al simulador de cuotas

El programa continúa consolidando su alcance territorial y ya registra más de 100 personas de la región interesadas en acceder a los créditos.

Con el objetivo de garantizar un acceso más equitativo a las soluciones habitacionales en todo el territorio neuquino, el Gobierno de la provincia continúa con la presentación de las líneas de créditos hipotecarios Neuquén Habita . En esta oportunidad, la jornada se realizó en la ciudad de Zapala, donde se brindó información y asesoramiento a familias de la región del Pehuén interesadas en acceder a esta herramienta financiera.

La actividad estuvo encabezada por equipos de la Secretaría de Vivienda y Hábitat y del Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo (IPVU), organismos dependientes del Ministerio de Infraestructura, que continúan recorriendo distintas localidades para acercar detalles sobre las líneas destinadas a construcción, ampliación y refacción de viviendas únicas y de ocupación permanente.

A pocos días de su lanzamiento, la iniciativa provincial ya superó las 1600 familias inscriptas en toda la provincia. En la región del Pehuén, el interés también se hizo sentir, con más de 100 personas registradas para acceder a los créditos hipotecarios.

La actividad contó con la participación de intendentes y presidentes de comisiones de fomento de la región; la secretaria de Vivienda y Hábitat, Ana Servidio; el presidente del IPVU-ADUS, Pablo Dietrich; y el delegado de la región del Pehuén, Rubén García.

Neuquén Habita Zapala (1)

La propuesta forma parte de la política impulsada por el gobernador, Rolando Figueroa, de ordenar para redistribuir, priorizando el uso eficiente de los recursos públicos para ampliar derechos y llegar con soluciones concretas a cada región de la provincia.

Desde el Ministerio de Infraestructura destacaron que el objetivo de estas jornadas es acercar la información de manera directa a cada comunidad, promoviendo herramientas concretas que permitan a más neuquinos y neuquinas avanzar en el sueño de la casa propia, independientemente de la localidad en la que residan.

El esquema de financiamiento provincial se caracteriza por utilizar recursos propios. Las líneas contemplan financiamiento de hasta el 100 por ciento de los proyectos, con montos de hasta 150 millones de pesos para construcción y hasta 75 millones para ampliación y refacción, además de plazos de devolución de hasta 20 años para viviendas nuevas.

La semana pasada se realizó una presentación similar en San Martín de los Andes y continuará en el resto de las regiones de la provincia, para consolidar el carácter federal del programa Neuquén Habita y fortalecer las políticas públicas orientadas a reducir el déficit habitacional.

Las personas interesadas en acceder a los créditos pueden inscribirse a través de la Oficina Virtual del ADUS/IPVU disponible en el sitio oficial del organismo: https://oficinavirtual.viviendaneuquen.gov.ar/web/.

Neuquén Habita Zapala (2)

Qué datos pide el simulador de créditos hipotecarios

Las líneas de financiamiento corresponden, por un lado, a Construcción. En este caso, los créditos disponibles son de hasta 150 millones de pesos. El ingreso neto familiar mínimo requerido es de 2.600.000 pesos y el máximo es de 6.500.000 pesos. A modo de ejemplo, si se solicita el crédito máximo a pagar en 240 meses, la cuota mensual roza los 800.000 pesos.

En el caso de la línea de Ampliación y Refacción, se otorgan desde 30 y hasta 75 millones de pesos y el ingreso mínimo requerido de 950.000 pesos. Por ejemplo, si la solicitud es de 30.000.000 de pesos a pagar a 120 meses, la cuota mensual inicial ronda los 280.000 pesos.

Las cuotas varían en función del monto requerido y el plazo a abonarlo. Esto se puede calcular a través del simulador.

El sistema solicita información básica vinculada al proyecto y a la situación económica del grupo familiar:

Tipo de crédito.

Presupuesto estimado de obra.

Ingresos mensuales.

Cantidad de titulares.

Monto solicitado.

Plazo de devolución.

Con esos datos, la plataforma calcula automáticamente una cuota aproximada y el monto máximo al que podría acceder cada solicitante.

Uno de los puntos centrales es que la cuota no puede superar el 30% de los ingresos familiares declarados.

SFP Presentan Creditos bancarios gobierno figueroa (7) Sebastián Fariña Petersen

Cómo son los créditos hipotecarios de Neuquén

El programa contempla dos líneas principales:

Construcción de vivienda

Créditos de hasta $150 millones.

Financiamiento de hasta el 100% de la obra.

Plazo máximo de 20 años.

Actualización por UVI más una tasa del 2% anual para quienes acrediten haberes en el BPN.

Los desembolsos se realizarán en tres etapas según el avance de obra.

Ampliación o refacción