Así avanza el asfalto en la ruta que acortará 100 kilómetros hasta el norte neuquino

Se trata del tramo de los primeros 20 kilómetros de la ruta 7, en el sector Cortaderas. Los trabajos se llevan adelante en articulación con YPF.

El Gobierno de la Provincia del Neuquén, a través del ministerio de Infraestructura y la dirección provincial de Vialidad (DPV), continúa con la ejecución de la pavimentación de los primeros 20 kilómetros de la ruta 7, desde el empalme con la ruta provincial Nº 5, en el sector Cortaderas. Se trata de una obra estratégica que ya presenta un 42 por ciento de avance y que permitirá acortar 100 kilómetros de viaje hasta el norte neuquino.

Los trabajos se llevan adelante en articulación con YPF y contemplan la pavimentación de este tramo clave, que permitirá mejorar la conectividad y optimizar la circulación en una zona de alta actividad vinculada al desarrollo energético.

Desde la DPV explicaron que, actualmente, las tareas se concentran en distintos frentes con ejecución de subbase y base, riego de liga e imprimación, además de la colocación de carpeta asfáltica en diversos sectores. En paralelo, se desarrollan trabajos de construcción de terraplenes, movimiento de suelos y ejecución de alcantarillas de hormigón, fundamentales para garantizar la estabilidad, seguridad y durabilidad de la traza.

A través de sus redes sociales, el gobernador Rolando Figueroa destacó el avance de los trabajos de pavimentación. "Se trata de un cambio histórico para la conectividad y el desarrollo vial de la provincia. Esta obra, que llevamos adelante junto a YPF, fortalecerá una zona estratégica para el crecimiento integral de Neuquén. Estamos ejecutando el plan integral de rutas más importante de la historia de la provincia", expresó en X (ex Twitter).

asfalto cortaderas3

La obra de asfalto que acortará 100 kilómetros

La obra reducirá en alrededor de 100 kilómetros el recorrido asfaltado entre las regiones de la Confluencia y el norte neuquino, y dará una respuesta histórica a la conectividad vial de la provincia.

La traza proyectada total alcanzará los 116 kilómetros, desde la zona de Punta Carranza hasta el empalme con la ruta nacional 40 en el paraje Auquinco. En esta etapa, se trabaja sobre los primeros 20 kilómetros desde Punta Carranza, donde finaliza el asfalto de la ruta provincial 7.

asfalto cortaderas4

"La intervención forma parte del plan de infraestructura vial más importante en la historia de Neuquén, impulsado por el gobierno provincial para fortalecer la conectividad, acompañar el desarrollo productivo y mejorar la integración territorial de las distintas regiones", destacó el Ejecutivo.

Y sumaron: "Se trata de una inversión sin precedentes que la provincia afronta con recursos propios y financiamiento de organismos internacionales, a partir del buen cumplimiento de sus compromisos y del orden fiscal sostenido por la actual gestión".