Una Hilux chocó a una pareja que iba en una moto en Rincón de los Sauces: qué se sabe

La colisión dejó a dos personas en grave estado y una de ellas, menor de edad, con pronóstico reservado.

Un impactante accidente tuvo lugar este sábado en Rincón de los Sauces . Una camioneta Toyota Hilux chocó fuertemente a una moto 150 cc en la que circulaban una chica y un chico, sólo uno de ellos con casco puesto. El choque tuvo lugar en la intersección de las calles Perón y Río Negro alrededor de las 20.30 horas.

Aunque en un primer momento trascendió que la joven había muerto debido a la gravedad de sus lesiones, el comisario inspector Félix Caporaso confirmó a LM Neuquén que no hay ningún muerto y ella fue trasladada de urgencia al hospital Castro Rendón y se encuentra en estado reservado e internada en terapia intensiva.

Esta mañana, la joven menor de edad tuvo otra intervención quirúrgica a raíz de la gravedad de sus lesiones. En tanto, el joven que circulaba con ella, tiene lesiones en su pierna con gran afectación en su tobillo.

accidente RIncon de los Sauces (2)

Respecto al conductor de la Hilux, el comisario a cargo del operativo reveló que tiene 19 años y luego del accidente se quedó en el lugar a disposición de la Policía. Contaba con toda la documentación correspondiente y el test de alcholemia dio como resultado negativo.

Por el momento no se descarta ninguna hipótesis del hecho y hay testigos presenciales que serán claves para realizar una reconstrucción de los hechos.

Un autovuelco en Rincón de los Sauces

Horas después del brutal accidente entre la camioneta y una moto, se registró un autovuelco alrededor de las 23:30 horas en calle Papa Francisco y Arquen.

El comisario inspector Caporaso confirmó a este medio no hubo terceros involucrados y el conductor, de 23 años de edad, habría perdido el control, terminando así con su auto con las cuatro ruedas hacia arriba.

La ambulancia lo llevó hacia el hospital local para una revisión más minuiciosa, pero no revestía lesiones de gravedad.