Impactante maniobra: un auto quedó colgado sobre la banquina en el puente de Alta Barda

Ocurrió este sábado por la mañana. La Policía debió intervenir para asistir a la conductora.

Una insólita situación generó preocupación y sorpresa este sábado en Neuquén, cuando un auto terminó colgado sobre la banquina en el puente del barrio Alta Barda.

El hecho ocurrió durante la mañana y rápidamente llamó la atención de automovilistas y vecinos que circulaban por el sector, debido a la peligrosa posición en la que quedó el Peugeot 308 color blanco, al borde de la estructura de cemento.

Personal policial de la Comisaría 4° y Defensa Civil intervino en el lugar para asistir a la conductora y determinar cómo se produjo el incidente.

Según confirmó la Policía a LM Neuquén, la mujer habría sido encandilada mientras realizaba una maniobra, situación que provocó que no advirtiera la contención de cemento ubicada en el sector del puente.

auto colgado puente alta barda neuquen 2 Policía de la provincia de Neuquén.

Además, indicaron que con maniobras precisas y colaboración constante, lograron descolgar el rodado y dejarlo nuevamente sobre sus cuatro ruedas.

Por otro lado, informaorn que el vehículo sufrió únicamente daños menores.

No hubo personas heridas

Afortunadamente, no se registraron personas heridas a raíz del incidente, aunque la escena generó tensión entre quienes transitaban por el puente de Alta Barda debido al riesgo de que el auto terminara cayendo hacia la banquina.

El tránsito en el sector se vio parcialmente afectado mientras trabajaba el personal policial y se realizaban las maniobras para retirar el vehículo.

auto colgado de un puente alta barda nqn Gentileza.

Fuerte choque en el cruce de Ruta 7

El cruce de la Ruta 7 a la altura de la estación de servicio Puma, en Centenario, volvió a registrar un siniestro vial durante la tarde del viernes. El fuerte choque entre dos vehículos generó gran conmoción: a bordo de uno llevaban a un bebé de un año.

El hecho ocurrió minutos antes de las 19, en una hora pico debido a la salida del trabajo. Según la información policial, un Ford Ka que circulaba en dirección sur–norte, desde Neuquén capital hacia Centenario, era conducido por un hombre de 38 años cuando fue embestido en su lateral derecho por un Fiat Siena que intentaba incorporarse desde la colectora Nelson Mandela.

Producto del impacto, el Ford Ka terminó cruzado sobre el carril contrario y con uno de sus neumáticos traseros reventados, lo que obligó a interrumpir parcialmente el tránsito en el sector.

El cruce vuelve a quedar bajo la lupa por la reiteración de incidentes viales en ese sector, uno de los puntos con mayor circulación vehicular entre Neuquén y Centenario.