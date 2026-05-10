Cómo detectar si te quieren vender un auto que fue chocado, según un mecánico: "Hay que afinar la vista"

Hay detalles en la chapa y en la pintura que pueden revelar si un auto tuvo un golpe y debió ser reparado. Así lo analiza un experto.

Los detalles que hay que tener en cuenta antes de comprar un auto usado. Foto: IA

Comprar un auto usado puede ser una buena oportunidad, sobre todo en un contexto donde los precios de los 0 kilómetro siguen altos en Argentina. Pero detrás de una carrocería brillante y una buena lavada de último momento puede esconderse un vehículo que tuvo un choque importante y fue reparado de manera rápida o poco profesional.

Por eso, antes de cerrar una operación, hay especialistas que recomiendan revisar ciertos detalles visuales que muchas veces pasan desapercibidos . En redes sociales, el mecánico español Juanjo Jiménez compartió una serie de consejos simples para detectar si un auto de segunda mano tuvo un accidente, incluso cuando a simple vista parece estar impecable .

“Hay que afinar la vista” , resumió el especialista al mostrar cómo algunas marcas en la chapa o defectos en la pintura pueden revelar reparaciones mal hechas. Según explicó, muchas veces los vendedores intentan ocultar golpes o arreglos recientes para mejorar el valor del vehículo.

Qué partes del auto hay que revisar para detectar un choque

Uno de los primeros puntos que recomienda observar es la pintura. Según el mecánico, cuando una puerta o un panel fueron repintados a las apuradas suelen quedar marcas visibles que delatan el trabajo.

Auto 1 Los detalles que hay que tener en cuenta antes de comprar un auto usado. IA

Entre las señales más comunes aparecen:

Pintura chorreada.

Diferencias de tono entre piezas.

Hendiduras o imperfecciones en la chapa.

Bordes mal terminados.

Separaciones desparejas entre puertas y guardabarros.

El especialista mostró un caso concreto donde, a simple vista, el auto parecía conservar la pintura original. Sin embargo, al acercarse se podían notar restos de pintura acumulada y terminaciones desprolijas en una de las puertas.

También recomendó mirar con atención el contorno de los pasos de rueda y las aletas laterales. En algunos autos chocados, esas zonas pierden la forma original después de una reparación y quedan deformaciones pequeñas que se notan con buena luz.

La importancia de revisar el auto de día y con tiempo

Otro consejo clave es nunca revisar un auto usado de noche o bajo lluvia. La luz artificial o el agua pueden esconder diferencias de color, rayas o pequeñas ondulaciones en la chapa.

Por eso, muchos mecánicos recomiendan inspeccionar el vehículo durante el día y recorrerlo completo varias veces. Incluso conviene mirar el auto desde distintos ángulos para detectar reflejos deformados o superficies irregulares.

Además de la carrocería, también es importante controlar:

El estado de los burletes.

Tornillos removidos o marcados.

Vidrios con fechas distintas.

Desgaste irregular de neumáticos.

Luces mal alineadas.

En algunos casos, un choque fuerte puede afectar la estructura del vehículo y provocar problemas posteriores en la dirección, suspensión o estabilidad.

Qué hacer si aparecen detalles sospechosos

Según explicó Juanjo Jiménez, encontrar un detalle reparado no significa automáticamente que el auto sea una mala compra. Todo depende de cómo se haya hecho el arreglo y de la gravedad del golpe original.

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Por eso, su principal recomendación es hablar directamente con el vendedor y consultar qué ocurrió con el vehículo. En muchos casos, una respuesta clara y transparente puede dar más confianza que intentar ocultar el historial del auto.

El mecánico incluso sugirió una estrategia simple para negociar: pedir que el desperfecto sea reparado antes de concretar la venta o usar ese detalle para bajar el precio final. Si el dueño acepta resolver el problema sin costo extra, puede ser una señal positiva. Pero si evita responder o minimiza defectos evidentes, muchos especialistas recomiendan seguir buscando otro vehículo.