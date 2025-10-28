Ahorrá plata con los neumáticos: los 5 errores que desgastan más rápido las cubiertas

Consejos para detectar el deterioro, mantener la presión justa y evitar accidentes. Cuidar las ruedas mejora el comportamiento del auto y la seguridad vial.

Hay detalles simples a tener en cuenta que pueden alargar la vida útil de los neumáticos.

Entre los gastos de mantener un auto, los neumáticos ocupan un lugar importante. Cambiarlos no es barato y muchas veces se desgastan antes de tiempo por costumbres de manejo que podrían evitarse tomando ciertas precauciones. Cuidarlos es una forma simple de ahorrar plata, ganar seguridad y hacer que el auto consuma menos .

Aunque pocos lo noten, el estado de los neumáticos está directamente relacionado con el consumo de combustible . Una cubierta con presión baja, por ejemplo, genera más resistencia al rodar y obliga al motor a hacer más esfuerzo para moverse. Ese esfuerzo extra se traduce en más litros de nafta en cada kilómetro .

Por eso, si se busca ahorrar, no alcanza con cargar donde el precio sea más conveniente : el primer paso empieza por las ruedas. Un control rápido cada tanto puede marcar la diferencia entre un auto que gasta de más y uno que se mantiene eficiente.

5 malos hábitos que arruinan los neumáticos sin que lo notes

La forma de manejar un vehículo tiene un impacto directo en cuánto duran los neumáticos. Hay prácticas que parecen inofensivas pero que terminan pasando factura y se detallan a continuación:

Acelerar o frenar de golpe: genera una fricción extra que come el caucho antes de tiempo Cargar el auto de más: el peso adicional deforma la estructura y hace que los neumáticos se calienten más rápido Circular a velocidad alta durante mucho tiempo: además de gastar más nafta, el exceso de temperatura acelera el desgaste Subir cordones o golpear pozos: los impactos fuertes pueden dejar marcas internas invisibles Frenar bruscamente en bajadas o curvas: es una de las causas más comunes de desgaste irregular en el eje delantero

Balanceo de neumaticos Chequear la presión correcta de los neumáticos previene que se degasten de manera despareja.

Cambiar estos hábitos no solo prolonga la vida útil de las cubiertas: también mejora la estabilidad del auto, baja el consumo y beneficia a los demás conductores, porque un auto más confiable y previsible contribuye a lograr una mayor seguridad vial.

Cuándo darse cuenta de que las cubiertas están gastadas

No hace falta ser mecánico para detectar señales de alerta en el desgaste de las cubiertas. Una revisión visual rápida, una vez por mes, alcanza para evitar sorpresas. Algunos puntos a revisar son los siguientes:

Dibujo demasiado liso : si el surco tiene menos de 1.6 mm, hay que cambiar la cubierta

: si el surco tiene menos de 1.6 mm, hay que cambiar la cubierta Desgaste desparejo : puede indicar un problema de alineación o balanceo.

: puede indicar un problema de alineación o balanceo. Cortes, grietas o “globos” : son signos de daño estructural y pueden terminar en una pinchadura

: son signos de daño estructural y pueden terminar en una pinchadura Vibraciones o ruido al andar: muchas veces avisan que algo no está bien con el neumático o el tren delantero

estado de neumaticos Chequear la profunidad del surco de los neumáticos es clave para entender en qué estado se encuentran.

Si aparece cualquiera de estos síntomas, lo mejor es no postergar la revisión. En materia de seguridad, un neumático en mal estado no da segundas oportunidades y puede hacer que el conductor termine en la banquina.

La presión ideal: un ajuste que hace ahorrar

Revisar la presión es el paso más simple y, a la vez, el que más beneficios trae. Un neumático mal inflado puede reducir la duración hasta un 20% y aumentar el consumo de combustible. Los detalles a tener en cuenta son los siguientes:

Controlar la presión al menos una vez por mes

Hacerlo con las cubiertas frías, antes de manejar

Buscar el valor recomendado en la puerta, el manual o la tapa del tanque

No guiarse "a ojo": muchas veces las cubiertas parecen bien infladas y no lo están

Mantener la presión correcta es la forma más barata de extender la vida útil de las cubiertas. Y además, mejora el frenado y la estabilidad del vehículo.