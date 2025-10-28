Cómo es el modelo que reemplaza al exitoso SUV familiar que se fabricaba en Argentina

La nueva propuesta le da una nueva identidad y suma tecnología, pero sin novedades debajo del capó. ¿Cuándo llegaría al país? Fotos.

El nuevo VW Taos se ubicará por debajo del Tiguan en la gama regional de los SUV de la marca.

Hasta mediados de año se producía en la Argentina , pero ahora llega desde México con una actualización estética y tecnológica . Volkswagen presentó en Brasil el renovado Taos 2026 , el SUV que reemplazará al modelo fabricado en la planta de Pacheco y que introduce cambios en diseño, equipamiento y conectividad, aunque conserva la misma mecánica que caracterizaba al vehículo nacional.

El lanzamiento marca una nueva etapa para el modelo del segmento C , que ahora se ubicará por debajo del Tiguan dentro de la gama regional. La marca alemana prepara su llegada al mercado argentino, donde competirá con modelos como el Jeep Compass o el Toyota Corolla Cross . Su arribo al país está previsto para principios de 2026 , luego de que se complete la transición de producción y comercialización.

En Brasil , el SUV ya comenzó a venderse en dos versiones (Comfortline y Highline) y reemplaza al producto made in Argentina en la oferta regional. El cambio de origen también implica un ajuste en la estrategia industrial de Volkswagen , que cerró el ciclo productivo del Taos en Pacheco para concentrarse en la fabricación de la Amarok y futuros proyectos.

Nuevo VW Taos 2026: cambios en diseño y equipamiento

El Taos 2026 muestra una evolución estética marcada. En el frente incorpora faros con una nueva firma luminosa LED, una parrilla rediseñada y un paragolpes completamente renovado. El capó, con nervaduras más marcadas, refuerza su imagen robusta y moderna. En la parte trasera, los faros se extienden sobre el portón y ahora están unidos por una barra luminosa que atraviesa toda la superficie, mientras que el logo de Volkswagen aparece iluminado.

volkswagen-taos-1 Nuevos faros, parrilla y paragolpes: el Volkswagen Taos 2026 tendrá muchos cambios en su exterior.

En los laterales conserva las proporciones conocidas, aunque estrena llantas de aleación de 18 o 19 pulgadas según la versión. En el interior, se destaca una pantalla táctil flotante de 10,1 pulgadas con el sistema multimedia VW Play Connect y un tablero digital de 10,25 pulgadas. Además, incorpora nuevos materiales, iluminación ambiental configurable, climatizador bizona, cargador inalámbrico y el regreso de los botones físicos al volante.

volkswagen-taos-2 Por dentro, el Volkswagen Taos 2026 promete una pantalla táctil flotante de 10,1 pulgadas y otras bondades como iluminación ambiental configurable y cargador inalámbrico de celulares.

Las versiones difieren en equipamiento. La Comfortline ofrece un conjunto completo de tecnologías de asistencia a la conducción y detalles de confort, mientras que la Highline suma tapizados de cuero, espejos plegables eléctricos, modos de conducción configurables y la opción de techo panorámico o carrocería bitono.

Seguridad y mecánica

En materia de seguridad, el nuevo Taos mantiene seis airbags y un grupo avanzado de asistentes a la conducción. Entre ellos se incluyen el control de velocidad crucero adaptativo con función Stop & Go, el frenado autónomo de emergencia, el asistente de mantenimiento de carril, la detección de fatiga, el control de presión de neumáticos y el detector de punto ciego. En la versión Highline se agregan elasistente de cambio de carril y la alerta de tráfico cruzado trasero.

volkswagen-taos-3 Para esta nueva etapa, el VW Taos mantendrá el motor 1.4 TSI turbo de 150 caballos y 250 Nm de torque, aunque ahora con una caja automática de ocho marchas.

La motorización se mantiene sin variaciones: continúa con el conocido bloque 1.4 TSI turbo de 150 CV y 250 Nm de torque. La novedad está en la transmisión, que pasa a ser automática Tiptronic de ocho velocidades, en reemplazo de la anterior de seis marchas. La tracción, en tanto, sigue siendo delantera.

El Volkswagen Taos de producción nacional es uno de los SUV más vendidos en lo que va del año en Argentina, donde se está comercializando lo que queda en stock. Hasta septiembre se llevaban patentadas 14.419 unidades, y sólo era superada por Toyota Corolla Cross (del mismo segmento C), con 15.861, y Chevrolet Tracker (B-SUV), con 14.574.