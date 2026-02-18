Cómo es el nuevo SUV de BYD que ya se vende en Argentina y le apunta directo a Toyota

Llega para pelear entre los SUV más chicos, donde la marca japonesa lanza su producto en unos días y en donde hay pelea fuerte con Volkswagen, Renault y Peugeot.

El BYD ATTO 2 DM-i ya empezó a sonar en Argentina: llega al segmento B-SUV (el de los SUV urbanos) con una propuesta híbrida enchufable que busca combinar ahorro , autonomía y practicidad .

En la marca lo presentan como un paso más dentro de su ofensiva local: el BYD ATTO 2 DM-i se apoya en la tecnología DM-i (Dual Mode) y se posiciona para pelear en el mismo terreno donde hoy ganan protagonismo los modelos más compactos, como el Volkswagen Tera, el Renault Kardian o el Peugeot 2008, entre otros, y en donde se espera el plato fuerte: el Toyota Yaris Cross que se lanza en unos días.

La compañía ya había activado el esquema de preventa y reserva (por US$500) y desde hoy se lanza oficialmente en Argentina, complementando así la oferta del Yuan Pro, el SUV de la marca 100% eléctrico .

BYD ATTO 2 DM-i: tamaño, baúl y qué cambia en el interior

Dentro de su categoría, el BYD ATTO 2 DM-i juega con medidas conocidas para un SUV urbano: declara 4.330 mm de largo y 2.620 mm de entre ejes, buscando un equilibrio entre maniobrabilidad y espacio para viajar cómodo. En capacidad de carga, apunta a lo que muchas familias miran primero: baúl de 425 litros, ampliable hasta 1.335 litros con los asientos traseros rebatidos.

BYD ATTO 2 DM-i BYD ATTO 2 DM-i. BYD

Puertas adentro, comparte buena parte del planteo con el Yuan Pro, aunque con un cambio práctico: el selector de marchas pasa a estar en la columna de dirección, algo que libera lugar en la consola central y mejora la distribución de portaobjetos.

En tecnología, el modelo promete una mejora del control por voz gracias al asistente inteligente Intelligent Assist. También se trata del primer modelo BYD con Asistente Google integrado, un punto que suma cuando el usuario busca integración simple con el teléfono y funciones cotidianas sin vueltas.

BYD ATTO 2 DM-i BYD ATTO 2 DM-i. BYD

BYD ATTO 2 DM-i: motor, batería y autonomía para competir en el B-SUV

El corazón del BYD ATTO 2 DM-i es el sistema DM-i, pensado para priorizar un uso eficiente sin resignar respuesta. Esta variante combina un motor naftero 1.5 aspirado de 97 CV y 122 Nm, con un motor eléctrico de 163 CV y 300 Nm, alimentado por una batería Blade LFP de 18,3 kWh. En conjunto, la potencia combinada ronda los 212 CV y el torque se mantiene en el orden de los 300 Nm.

El modelo funciona en modo eléctrico y deja el respaldo del motor térmico para extender el alcance cuando hace falta. La marca informa 110 kilómetros de autonomía en modo EV bajo ciclo NEDC y hasta 1.100 kilómetros de autonomía combinada.

BYD ATTO 2 DM-i BYD ATTO 2 DM-i, el nuevo SUV que llegó a la Argentina. BYD

El comprador que hoy mira un B-SUV busca altura, baúl, comodidad y costos razonables. En ese escenario, un híbrido enchufable que promete muchos kilómetros sin depender todo el tiempo de la red de carga se presenta como una alternativa fuerte.

BYD, además, subraya el objetivo de facilitar la transición eléctrica: "La tecnología Dual Mode es un trampolín ideal para los clientes que buscan dar el paso hacia la movilidad eléctrica sin preocuparse por la autonomía. Con el Atto 2 DM-i llevamos esa propuesta al segmento de los SUV urbanos, combinando una experiencia de conducción mayormente eléctrica con una autonomía real que lo vuelve único en su categoría".

BYD ATTO 2 DM-i BYD ATTO 2 DM-i. BYD

Por ahora, a pesar de que el modelo ya está disponible en la red de venta de BYD en Argentina, su precio final no está confirmado oficialmente. BYD quiere que el BYD ATTO 2 DM-i sea su llave para crecer en el territorio donde Toyota pisa fuerte: practicidad para todos los días.