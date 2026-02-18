Insólito: un grupo de hombres rompió el vidrio de un comercio en Rincón de los Sauces por un caprichoso motivo

Una indignante situación se registró este miércoles por la madrugada en la localidad de Rincón de los Sauces cuando un grupo de hombres amenazó a un empleado de un comercio y rompió un vidrio . La secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad del lugar desde distintos ángulos y rápidamente comenzó a circular por redes sociales.

El hecho sucedió alrededor de las 2 , cuando siete varones , vestidos con remeras deportivas de distintos clubes, que estaban consumiendo alcohol, se acercaron al local conocido como La Scaloneta , ubicado en las calles de Belgrano y Chubut. Una vez allí, amenazaron al empleado y rompieron los vidrios por no dejarlos jugar al metegol en un horario que claramente no era apto para ruidos molestos. La información fue confirmada por la dueña del comercio, Bianca Martínez .

En una publicación en su cuenta personal de Facebook, Martínez explicó que “se pusieron agresivos, violentaron al chico que estaba atendiendo por no querer pasarle la pelotita del metegol, ya que no se la quiso pasar por no generar ruidos molestos a estas horas”. Y agregó que uno de ellos, vestido con una camiseta azul, fue quien rompió el vidrio de una piña en la cara del joven que los atendió.

Lejos de quedarse de brazos cruzados, la mujer decidió exponer la situación acompañada de los videos correspondientes para identificar a los agresores. “Cualquier dato de estas personas me sirve para realizar la denuncia correspondiente y tomar las acciones necesarias para que no sigan pasando estas cosas”, concluyó.

agresores rincon de los sauces

¿Qué se sabe del hecho?

Según la información recabada por LM Neuquén, el sujeto identificado no fue el único que tuvo comportamiento violento, ya que otro de ellos, en un posible estado de ebriedad, arrojó una lata de cerveza contra el local. El grupo de hombres se movilizaba a bordo de una camioneta Amarok blanca de la que, luego del incidente, se retiraron del lugar.

Las grabaciones de las cámaras de seguridad del local, que funciona las horas del día, ya fueron puestas a disposición de la policía para avanzar en el caso.

Violencia en un local de Rincón de los Sauces

Una patota destrozó autos y una vivienda en Villa La Angostura

Los violentos episodios en la provincia se repiten. Este domingo, un grave hecho alteró la tranquilidad de Villa La Angostura durante la madrugada, cuando un grupo numeroso de jóvenes protagonizó disturbios en la calle que derivaron en el ataque a una vivienda y a varios vehículos particulares, dejando como saldo dos personas heridas.

El hecho ocurrió en la intersección de las calles Chumuy y Maestro Pérez del barrio El Mallín, donde, de acuerdo al testimonio de vecinos, alrededor de 15 jóvenes —la mayoría menores de edad— comenzaron a arrojar piedras contra autos estacionados, provocando daños materiales de consideración en distintos rodados que se encontraban sobre la calzada.

La situación fue escalando con el correr de los minutos y el grupo terminó dirigiéndose hacia una vivienda ubicada sobre calle Chumuy al 500. Allí, la patota rompió los vidrios de varias ventanas y continuó lanzando piedras hacia el interior del domicilio, generando momentos de extrema tensión para quienes se encontraban dentro de la casa.

Como consecuencia directa del ataque, dos personas resultaron heridas. Ambas sufrieron lesiones en la cabeza producto del impacto de piedras y de esquirlas de vidrio que se desprendieron al romperse las aberturas. Ante la gravedad del episodio, vecinos del sector avisaron de inmediato a la Policía.