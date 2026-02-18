Copahue explotó en el finde largo: más de 10.500 prestaciones termales y ocupación plena

En cuatro días, 2.075 turistas pasaron por el complejo termal y sellaron la temporada de verano en uno de los destinos estrella de Neuquén.

El fin de semana largo dejó números contundentes en Copahue . Con ocupación plena y mucho movimiento turístico, el complejo termal registró 10.568 prestaciones en apenas cuatro días, según datos oficiales del Ente Provincial de Termas del Neuquén (Eproten) .

En total, 2.075 visitantes disfrutaron de los servicios vinculados al bienestar y la salud, ratificando el posicionamiento del destino como uno de los más elegidos del verano en la provincia.

Las cifra reflejan el interés sostenido de los turistas por las propiedades terapéuticas de las aguas, fangos y vapores volcánicos, además de una propuesta fuerte para vivir el descanso, la naturaleza y actividades culturales. En plena temporada estival, Copahue volvió a mostrar su capacidad de convocatoria par ael turismo interno, que es fundamental para las economías regionales.

Termas Neuquén

Desde el Eproten destacaron que el movimiento registrado durante el fin de semana largo superó las expectativas y permitió alcanzar ocupación total en el complejo. Las más de diez mil prestaciones incluyen distintos tipos de tratamientos termales, baños, aplicaciones de fango y circuitos de relax, servicios que año tras año atraen a visitantes de distintos puntos del país.

Termas de Neuquén: un proyecto cultural para los turistas

Pero la experiencia no se limitó al circuito tradicional de salud. Bajo el eje “Termas y Tango”, el organismo provincial organizó del 15 al 17 de febrero una agenda especial que integró música y danza a la propuesta termal de la provincia de Neuquén. La iniciativa buscó ampliar el perfil del visitante y ofrecer alternativas recreativas tanto a turistas como a residentes.

La programación comenzó el sábado con “Conexión tanguera desde cero”, una clase introductoria al aire libre destinada a quienes no tenían experiencia previa. El entorno natural del complejo termal fue escenario de los primeros pasos y de una práctica milonguera abierta que generó un espacio de encuentro colectivo, con participación espontánea y clima distendido.

El domingo las actividades se trasladaron al SUM del complejo, donde se dictó una clase orientada a profundizar en la conexión y la musicalidad del tango. Más tarde, la Milonga KM5-Noche de gala reunió a trabajadores del complejo, vecinos y turistas en una velada que combinó elegancia y espíritu comunitario. El cierre llegó el martes con un picnic milonguero a la canasta y tandas de tango que terminaron de sellar una propuesta integradora.

Esta agenda cultural forma parte de una estrategia más amplia que el Eproten viene impulsando durante la temporada, incorporando música en vivo, meditaciones, talleres y distintas expresiones artísticas para enriquecer la estadía en el complejo.

El evento Caviahue Cocina

En paralelo, el fin de semana largo también estuvo marcado por el evento gastronómico Caviahue Cocina, que fortaleció la experiencia turística conjunta de los destinos vinculados por el volcán Copahue. La articulación entre termalismo, cultura y gastronomía volvió a mostrar que la región apuesta a un modelo integral, donde el bienestar se combina con identidad y paisaje.

Con estos números, Copahue reafirma su lugar como emblema del turismo de salud en Neuquén y proyecta un cierre de temporada con expectativas altas, de la mano de una demanda que no deja de crecer.