Paro de la CGT: la UTA terminó con el misterio ¿Qué hará este jueves en Neuquén y Río Negro?

Lo resolvieron en la tarde de este miércoles, en vísperas del cuarto paro nacional al gobierno de Javier Milei. Esta vez es en rechazo a la reforma laboral que se debate en el Congreso.

Tras varias horas de incertidumbre, de idas y vueltas y negociaciones, finalmente la Unión Tranviarios Automotor ( UTA ) tomó una definición. Este martes, el gremio se sumará al paro general convocado por la CGT para este jueves en todo el país. A través de un comunicado oficial difundido desde su sede en la Ciudad de Buenos Aires, el sindicato fundamentó la decisión en la defensa de los derechos laborales y en el contexto económico que atraviesan los trabajadores del sector.

En el documento, la organización que conduce Roberto Fernández sostuvo que la medida responde no sólo a los términos de la iniciativa de reforma labora l, sino también a la situación que atraviesan los empleados del transporte, marcada por la “sostenida caída del salario real, la pérdida del poder adquisitivo y el deterioro del empleo en el conjunto de la actividad ”.

La UTA planteó que el escenario actual muestra a los trabajadores “soportando el mayor peso del ajuste económico”, con ingresos que no acompañan el aumento del costo de vida y con crecientes riesgos sobre la estabilidad laboral. En ese marco, consideró que la huelga constituye una “medida legítima de defensa colectiva” frente a políticas que, según señalaron, afectan la dignidad del trabajo, la estabilidad del empleo y la sustentabilidad de la actividad del transporte.

ROBERTO FERNANDEZ UTA.jpeg

El sindicato remarcó además que la decisión “no responde a intereses sectoriales ni coyunturales”, sino a la necesidad de expresar el reclamo de miles de trabajadores que ven deteriorarse sus condiciones de vida.

Alcance de la medida

La convocatoria abarca a trabajadores de corta, media y larga distancia, servicios urbanos, combis y subterráneos en todo el territorio nacional. Desde el gremio señalaron que la adhesión será con “responsabilidad, unidad y conciencia”, en resguardo del presente y futuro de la actividad.

De este modo, el transporte automotor se perfila como uno de los sectores clave en la jornada de protesta convocada por la central obrera, con impacto directo en la movilidad en las principales ciudades del país.

UTA (1)

Qué pasará en Neuquén y Río Negro

En Río Negro, UTA para en Bariloche, Viedma, Cipolletti y General Roca. Además, Ángel Rubio, secretario general de UTA Río Negro confirmo a LM Neuquén que los servicios interurbanos que unen al Alto Valle rionegrino y neuquino, también estarán afectado. De esta manera, el Pehuenche y Koko no prestarán servicios este jueves 19 de febrero. Además de Mi Bus de Bariloche y Cooperativa Primero de Septiembre en Roca.

SFP Paradas de colectivos vacias paro Indalo (4).JPG Sebastian Fariña Petersen

En Neuquén el servivio de transporte de pasajeros urbano e interurbano se adhieren al paro nacional propuesto por la CGT. En sintonía con la resolución a la que llegó el gremio a nivel nacional, en la provincia de Neuquén, el secretario General de la UTA Neuquén, Javier Soto, confirmó a LM Neuquén, en la tarde de este miércoles, que se suman al paro. "Paramos mañana", adelantó el dirigente gremial. Este jueves no funcionará el COLE en la capital neuquina como así tampoco en el interior provincial. La medida comenzará a las cero de este jueves y concluirá a las cero del viernes.