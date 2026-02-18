El gobierno nacional intimó a la UTA y a La Fraternidad a levantar el paro: sigue la pulseada

A horas del inicio del cuarto paro nacional a la gestión del presidente Javier Milei, desde el Ministerio de Capital Humano intimaron a los gremios de La Fraternidad y de la Unión Tranviarios Automotor ( UTA) a desistir de la medida de fuerza para no trasgredir la Conciliación Obligatoria.

"El Ministerio de Capital Humano informa que, a través de la Secretaria de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, ha intimado a los gremios La Fraternidad y la Unión Tranviarios Automotor (UTA) a abstenerse de levar adelante toda medida de acción directa que tuvieran previsto implementar, en violación a las normas legales que rigen la Conciliación Laboral Obligatoria, estando dicha instancia en pleno trámite", informaron a través de las redes oficiales.

Qué dijo La Fraternidad

Durante esta jornada, fue consultado Omar Maturano, de La Fraternidad, ante la posibilidad de que el Gobierno esgrime un escenario de este tipo. Lo que el sindicalista señaló fue que "no aplicaría una conciliacion obligatoria ya que solo se puede interponer en cuestiones de índole salarial, no tiene que ver con un paro general de este tipo, que no está relacionado a disputas salariales". Señaló Maturano en alusión a que el tema que los convoca a la medida de fuerza es rechazar el proyecto de reforma laboral, que presentó el oficialismo, y que se está debatendo en el Congreso.

image

Comunicado de la UTA

La UTA también se había pronunciado, horas previas a este comunicado oficial, sobre los fundamentos de la adehsión al paro total. Sus autoridades señalaron que la decisión se basó en la defensa de los derechos laborales y en el contexto económico que atraviesan los trabajadores del sector.

La organización que conduce Roberto Fernández sostuvo que la medida responde no sólo a los términos de la iniciativa de reforma laboral, sino también a la situación que atraviesan los empleados del transporte, marcada por la “sostenida caída del salario real, la pérdida del poder adquisitivo y el deterioro del empleo en el conjunto de la actividad”.

SFP Paradas de colectivos vacias paro Indalo (6).JPG Sebastian Fariña Petersen

La UTA planteó que el escenario actual muestra a los trabajadores “soportando el mayor peso del ajuste económico”, con ingresos que no acompañan el aumento del costo de vida y con crecientes riesgos sobre la estabilidad laboral. En ese marco, consideró que la huelga constituye una “medida legítima de defensa colectiva” frente a políticas que, según señalaron, afectan la dignidad del trabajo, la estabilidad del empleo y la sustentabilidad de la actividad del transporte.